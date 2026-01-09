Robles se declara "satisfecha" por la liberación de los presos acusados por Venezuela de ser del CNI: "Era falso"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Agrupación de Transporte No 1 (AGTP 1), a 9 de enero de 2026, en Madrid (España). La visita se realiza para conocer de primera mano las capacidades de la unidad y la ministra presidirá la imposición de l - Eduardo Parra - Europa Press

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha declarado este viernes su "satisfacción" por la liberación de cinco españoles encarcelados en Venezuela, y en particular por los dos ciudadanos vascos que fueron acusados de pertenencia al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de intento de atentado contra Nicolás Maduro, algo "rigurosamente falso", según ha recalcado la ministra de Defensa.

En declaraciones a los medios durante una visita a la Agrupación de Transporte n.º 1, antes de la llegada a Madrid de los presos liberados, la titular de la cartera de Defensa ha hecho hincapié en la imputación contra José María Basoa y Andrés Adasme era "absoluta y rigurosamente falsa".

"No tuvieron relación con el CNI y, por lo tanto, su privación de libertad no se correspondía con la realidad", ha señalado. Además, ha subrayado que la Inteligencia española "no se dedica en ningún caso a conspirar contra gobiernos".

Robles ha expresado su deseo de que "todos" los presos políticos de Venezuela sean puestos en libertad y ha asegurado que el Gobierno "hace gestiones en este sentido". Requerida sobre si el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha mediado para la liberación de detenidos, la ministra ha dicho carecer de detalles sobre cómo se ha producido.