Albares niega que Sánchez haya elevado el tono hacia Marruecos: "No buscamos ser ni duros ni blandos, sino eficaces"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno afronta hoy 17 preguntas de la oposición c - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha negado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya elevado el tono hacia Marruecos y ha defendido que el Ejecutivo no busca unas relaciones que sean "duras y blandas", sino "eficaces" para los intereses de España.

En una entrevista en CNN, Sánchez afirmó este martes que considera "evidente" que el control fronterizo por parte de Marruecos "falló" en la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta del pasado 30 de julio y asegura que les ha pedido "acciones y respuestas".

Albares ha restado importancia a estas declaraciones del presidente del Gobierno, subrayando que Sánchez dijo "exactamente" lo que ya explicó durante su intervención en el Pleno del Congreso por la situación en Ceuta tras la entrada masiva de unos 80.000 migrantes.

El ministro, en declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, ha destacado que el jefe del Ejecutivo también defendió que "la cooperación con Marruecos es positiva" y "está dando resultados", más allá de que el foco se centre en "una frase" pronunciada en una entrevista.

Albares ha reclamado, como ministro de Exteriores, "una buena relación" con Marruecos basada en el respeto a la soberanía española e integridad territorial, que a su vez aluda a los principios que firmaron en la Declaración Conjunta Hispano-Marroquí que se pactó en Rabat.