Albares no consigue ablandar a Alemania sobre el catalán en la UE porque Berlín sigue viendo dudas legales sin resolver

Archivo - El ministro Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann David Wadephul (i) y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (d), durante su encuentro en Madrid en mayo de 2025 - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, no ha conseguido ablandar a Alemania en su reticencia a reconocer como lenguas de la UE el catalán, el euskera y el gallego durante el encuentro que ha mantenido con su homólogo germano, Johann Wadephul, ya que Berlín sigue manteniendo dudas legales al respecto.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del Ministerio de Exteriores alemán después de la reunión en Berlín entre los dos ministros, durante la que Albares ha confirmado que la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico de la UE ha sido uno de los temas que ambos han abordado pero no ha querido entrar en detalles.

En declaraciones a la prensa, Albares ha asegurado que han tratado el tema "in extenso" y él ha aprovechado para reiterar que "un tema importante" para España, para el Gobierno y para él como ministro de Exteriores.

"Me va a permitir que no entre en detalles, no porque los detalles tengan nada que no se pueda decir" sino porque, según ha dicho, se está esforzando en que en el resto de capitales "se comprenda que este es un tema de la identidad nacional de España", que es plurilingüe, "no es un tema político, no es un tema politizado".

"No quiero entrar en detalles para que no parezca que presiono a nadie o que hay una politización al respecto cuando en absoluto", ha abundado, tras recordar que "hay 20 millones de españoles que viven en comunidades autónomas donde hay más de una lengua oficial".

Con todo, se ha mostrado una vez más optimista de que el Gobierno logrará sacar adelante esta iniciativa, acordada con Junts al inicio de la actual legislatura y para la que es necesaria la unanimidad de los Veintisiete. "Yo creo que vamos por buen camino", ha afirmado.

ALEMANIA NO HA CAMBIADO DE POSICIÓN

Sin embargo, Alemania, que ha sido uno de los países más vocales en su reticencia a aceptar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE, "no ha cambiado su posición", según han trasladado fuentes del Ministerio de Exteriores germano a Europa Press, que aclaran que "el diálogo sigue en marcha" pero aún quedan dudas por resolver, sobre todo desde el punto de vista jurídico.

La solicitud del Gobierno español, presentada en agosto de 2023, no ha vuelto a debatirse en el Consejo desde finales de julio de 2025. Entonces, Alemania ejerció de abanderado de la decena de países que ratificaron que tenían dudas legales y financieras como para dar ya su visto bueno.

Ante esta circunstancia, a finales del pasado octubre los dos gobiernos acordaron "abrir un diálogo con el objetivo de encontrar una respuesta a la solicitud española de que sus lenguas cooficiales distintas al español sean reconocidas como oficiales en la UE de forma que sea aceptable para todos los estados miembros".

Dicho diálogo correspondería a los Ministerios de Exteriores de los dos países pero, a la luz del resultado del encuentro mantenido por Albares y Wadephul, por el momento no parece haber dado aún los frutos esperados por el Gobierno español.