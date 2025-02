Albares pide al PP que si no apoya al Gobierno al menos "no estorbe" tras las críticas a su política exterior

950682.1.260.149.20250219095857 Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Los 'populares' afean la labor de Zapatero, al que tildan de "ministro bis", y cuestionan que pueda defender la democracia

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado al PP que si no tiene intención de apoyar al Gobierno en su política exterior al menos "no estorbe", después de que los 'populares' hayan puesto en tela de juicio su capacidad de promover la democracia fuera de España cuando no lo hacen dentro y hayan criticado el rol del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Yo ya sé que ustedes no van a apoyar nunca (al Gobierno), ni siquiera en este momento tan grave para España y para Europa en el mundo, pero si no van a apoyar, por lo menos no estorben y no hagan daño a los intereses de los españoles, qué es lo que están haciendo", le ha replicado el jefe de la diplomacia a la diputada del PP Belén Hoyo durante la sesión del control en el Congreso de los Diputados.

La portavoz 'popular' ha sostenido que "si el Gobierno no es capaz de garantizar la calidad democrática dentro de nuestras propias fronteras, ¿con qué autoridad moral va a defenderla afuera?", tras esgrimir que la democracia "vive su peor momento" en España como resultado de la "degradación" a la que la está sometiendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Asimismo, ha cargado las tintas contra Zapatero de quien ha dicho que "no es un referente en materia de defensa de la democracia, precisamente". Hoyo ha recordado que estuvo el lunes en el Congreso para un acto al que no está claro si acudió "como traficante de presos políticos, como embajador ante las dictaduras latinoamericanas, o como ministro de Asuntos Exteriores bis".

Tras afear que no diera explicaciones sobre sus negocios en Cuba, Venezuela o China, ha reprochado a Albares que el Gobierno "no defiende la democracia ni dentro ni fuera de España". Es más, ha añadido, "confunden la prudencia con la cobardía y la diplomacia con la sumisión". "Los españoles no merecen un gobierno que se arrodille ante las dictaduras, sino uno que se levante por la libertad, ha remachado.

Albares ha salido en defensa de Zapatero, sin el cual, ha esgrimido, "los derechos en este país no serían lo que son" y subrayando que no es posible imaginarse a un expresidente del PP siendo llamado "para ninguna mediación en el mundo".

CINISMO DEL PP

El ministro de Exteriores también ha echado en cara al PP su "ejercicio absoluto de cinismo, de frivolidad y de irresponsabilidad en este momento tan grave" a nivel internacional y que no sean capaces de formular "ni una sola propuesta para la paz en Ucrania, ni una sola propuesta para reforzar Europa en este momento tan complicado, ni una sola palabra de humanidad para los inocentes miles de palestinos muertos en Gaza".

"Boicotean las relaciones con nuestros vecinos, boicotean el primer tratado de amistad con Francia de nuestra historia, tienen posiciones claramente antimarroquíes", les ha reprochado, contraponiendo que frente a eso, "España está liderando en estos momentos el refuerzo de Europa, la posición europea para que llegue la paz, pero una paz justa a Ucrania, y el Derecho Internacional y la protección de los palestinos".

"Si creen en la democracia", les ha inquirido a los 'populares' Albares, "¿por qué torpedean el avance de nuestras lenguas oficiales en Europa? ¿Por qué derogan las leyes de memoria democrática? ¿Por qué impiden a sus eurodiputados reunirse conmigo en el Parlamento Europeo?"