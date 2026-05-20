Albares pide ser "muy respetuosos" con los expresidentes y expresa su "gran afecto y cariño" hacia Zapatero

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (i) y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido ser "muy respetuosos" con las figuras de todos los expresidentes del Gobierno, incluido José Luis Rodríguez Zapatero, por quien ha asegurado que siente un "gran afecto y cariño", al tiempo que ha descartado que su imputación vaya a afectar la política del Gobierno hacia Venezuela.

"Por el expresidente Zapatero yo siento un gran afecto y un gran cariño y ese afecto y ese cariño es compartido por millones de españoles, no solamente todos los socialistas" sino que va "mucho más allá de una línea política por el inmenso legado que ha dejado", ha afirmado en declaraciones a la prensa en Berlín, donde se encuentra de visita oficial.

En este sentido, ha citado "la paz frente a la lacra del terrorismo hasta las leyes de igualdad de género, de dependencia, el matrimonio igualitario, la mejora de las pensiones" y ha pedido respeto hacia su figura.

"Debemos ser todos muy respetuosos con las figuras de los expresidentes del Gobierno", ha defendido el ministro de Exteriores. "Yo lo soy, con todas las figuras de los expresidentes del gobierno", ha acotado.

Así las cosas, ha apostado también por "dar tiempo y serenidad para que todo se aclare", habida cuenta de que el propio Zapatero ha defendido "con contundencia su inocencia, su honestidad" y ha dicho que "va a seguir defendiendo con firmeza esa inocencia".

En cuanto a la política del Gobierno hacia Venezuela, ha recalcado que "no va a cambiar en absoluto" puesto que "se guía por un único objetivo y por un único interés" que no es otro que el de los españoles y las empresas que se encuentran en este país y "el de la relación con un pueblo hermano como es el pueblo de Venezuela".

El jefe de la diplomacia ha aprovechado para recordar que durante el Gobierno de Pedro Sánchez han llegado a España 250.000 venezolanos, "incluido personas como Leopoldo López, que ha tenido la nacionalidad española con este gobierno y no con otros recientemente, o Edmundo González, que tiene un estatuto de asilo".