Albares preside la Comisión Interministerial para África y destaca que el 80% de la estrategia está en ya en marcha

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha preside la reunión anual de la Comisión Interministerial para África (CIMA) en la sede del Ministerio. - EXTERIORES

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha presidido este jueves la reunión anual de la Comisión Interministerial para África (CIMA) en la sede del Ministerio, un encuentro centrado en realizar el balance de la Estrategia España-África 2025 y definir los hitos para la región en 2026.

Según ha trasladado Exteriores en un comunicado, el ministro ha subrayado durante la sesión que la CIMA, lanzada en marzo de 2025, ha funcionado como un mecanismo "movilizador eficaz" que ha permitido que más del 80 % de las medidas de la Estrategia 2025-2028 se encuentren ya en fase de ejecución.

Albares ha insistido en que la efectividad de la política hacia el continente africano depende de que sea "transversal, coherente y sostenida en el tiempo".

El acto ha contado con una nutrida representación del Gobierno, incluyendo a la Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Asimismo, han acudido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz o la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

'ESPAÑA-ÁFRICA 2025-2028'

A lo largo del año 2025 se celebraron reuniones operativas a nivel de directores generales, además de consultas telemáticas en el marco de la preparación de la Cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana.

En este sentido, como resultado de esta coordinación de la Estrategia 'España-África 2025-2028', el Ministerio destaca el incremento de los "contactos bilaterales" y el desarrollo de iniciativas clave como la Alianza África Avanza, los programas de migración circular y proyectos de seguridad como los Grupos de Acción Rápida de Vigilancia e Intervención (GAR-SI), impulsados por la UE.

Albares ha concluido señalando que el objetivo final no es solo aumentar la presencia española, sino "consolidar una asociación basada en el "respeto y beneficio mutuo", la corresponsabilidad y una ambición compartida de progreso".