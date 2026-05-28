Albares rebaja el debate sobre un enviado de la UE para negociar con Rusia: "Lo importante es hablar con una sola voz"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante la segunda y última jornada del Global Progressive Mobilisation, a 18 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha rebajado este jueves el debate sobre la posibilidad de designar un enviado especial de la UE para negociar con Rusia el fin de la guerra en Ucrania, asegurando que "lo importante no es el nombre, es el enfoque" y subrayando la importancia de que los Veintisiete hablen "con una sola voz".

Albares ha asegurado que la reflexión sobre el posible formato de representación europea en unas eventuales conversaciones con Moscú se encuentra todavía en una fase "muy incipiente", y ha recalcado que cualquier paso deberá coordinares previamente con Ucrania, después de que en los últimos días hayan surgido especulaciones sobre distintos nombres para asumir ese papel.

"Lo importante no es el nombre, lo importante es el enfoque, y el enfoque tiene que ser una sola voz", ha defendido el jefe de la diplomacia española en declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE que se celebra este jueves en Chipre.

Albares ha admitido que ha oído alguno de los nombres que se barajan para representar a la Unión Europea en unas eventuales negociaciones con Rusia --entre los que han sonado la excanciller alemana Angela Merkel o el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi--, y que él mismo constata "su capacidades" para el encargo.

No obstante, ha añadido que "ninguno de esos nombres ha estado ni de cerca ni de lejos en la mesa" de negociación, y que por el momento se está "en un estado muy incipiente" como para designar a un enviado especial.

NO VE NECESARIO DESIGNAR UN ENVIADO ESPECIAL

Asimismo, ha indicado que quizás "no sea necesario" designar a un enviado especial, ya que la Unión Europea cuenta con sus "propias instituciones y sus propios canales", poniendo como ejemplo a la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas.

"Puede ser una persona, tenemos una Alta Representante también, puede ser una plataforma de países (...) Lo importante es que encontremos la forma en que los Veintisiete hablemos con una única voz, y esa reflexión está todavía muy incipiente", ha proseguido en su explicación.

"No podemos salir cada uno en una dirección distinta con buena voluntad, pero con veintisiete diciendo lo que cada uno quiera. Tenemos que tener o una plataforma de países o simplemente nuestras instituciones", ha añadido.

En todo caso, ha aseverado que la Unión Europea debe hacer "lo que quiera Ucrania", no olvidando que "es un país soberano, con un gobierno elegido democráticamente", y que "son ellos quienes deben decirnos qué hacer". "Si nos animan a tener voz ante Rusia, creo que es lo correcto", ha concluido.