Albares rechaza la comparación entre la guerra de Irak y la crisis de Ucrania planteada por Podemos

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece en la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados, a 23 de febrero de 2022 - Eduardo Parra - Europa Press

El ministro dice que si alguien está en contra del "no a la guerra" es Rusia y defiende que no cabe la equidistancia

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha rechazado tajantemente que la actual crisis de Ucrania sea comparable con la guerra de Irak de 2003, como ha planteado Podemos, recalcando que en este caso no hay ninguna duda de que Rusia ha violado la legalidad internacional y es quien está en contra de la paz.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados para hablar de Ucrania, los portavoces de los grupos socios del Gobierno se han mostrado especialmente críticos con la OTAN y han denunciado el "seguidismo" que a su juicio está manteniendo en esta crisis la UE con respecto a Estados Unidos.

En el caso concreto del portavoz de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, ha sostenido que "igual que hay que exigir a Rusia que cese las hostilidades y respete la integridad territorial" de Ucrania "también hay que pedir a la OTAN que desista de incorporar" a este país.

En opinión del diputado 'morado', "la única manera de que la paz se abra camino" es la movilización de las clases populares europeas. En este sentido, ha puesto en valor las movilizaciones contra la guerra de Irak en 2003 y ha subrayado que quien participó "no estaba con Sadam Husein pero tampoco creía que la OTAN fuera una organización simplemente defensiva porque la había visto actuar en guerras".

Además, ha destacado el "gran valor" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que recogió ese "clamor" de las calles y sacó a España de la guerra de Irak tras llegar a la Moncloa.

NO ES COMPARABLE

Por su parte, Albares le ha replicado que "no hay nada que sea comparable" entre ambas situaciones sino que todo es "opuesto". Entonces, ha recordado, hubo una "coalición de voluntarios" y algunos países europeos como Francia se descolgaron de ella mientras que ahora se están adoptando "decisiones unánimes" en el seno de la UE y la OTAN.

"Había dudas más que razonables sobre la existencia de armas químicas que se han verificado después" en poder del régimen iraquí pero ahora "nadie tiene dudas sobre las decisiones que ha tomado Putin, el número de soldados en la frontera o que la integridad territorial de Ucrania se ha visto cercenada".

"Todos tenemos la responsabilidad de no confundir a la opinión pública porque aquel momento y este son distintos", ha recordado al portavoz de Podemos el ministro, que durante su réplica a otros portavoces como los de ERC o Bildu les ha afeado la "equidistancia" que han mostrado con sus palabras con respecto a Rusia.

En el caso concreto de la portavoz de ERC, María Carvalho, que ha reiterado la apuesta del "no a la guerra" de su grupo, Albares le ha replicado que con sus palabras "pudiera quedar en el aire que hay alguien a favor a la guerra" en la sala. "Yo desde luego no, a lo mejor tendría que decírselo a Rusia, no a los europeos y desde luego no a este Gobierno", ha recalcado.

Asimismo, en cuanto a las críticas y los comentarios hacia la OTAN y su posición en esta crisis, el ministro ha dejado claro que "no hay tropas de la OTAN en Ucrania, mucho menos españolas" y tampoco es "algo que se esté planeando". "Si le preocupan las tropas extranjeras en Ucrania, no se preocupe por la OTAN, preocúpese por Rusia", le ha espetado a la portavoz de ERC.

PP Y VOX DENUNCIAN PÉRDIDA DE RELEVANCIA

Frente a la postura de los socios de Gobierno, desde la oposición, incluidos PP y Vox, sus portavoces han ofrecido su apoyo al Gobierno en esta crisis si bien en ambos casos han aprovechado para lamentar la pérdida de relevancia de España en la escena internacional y que el mandatario estadounidense, Joe Biden, no esté contando con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus contactos con líderes europeos.

En opinión del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, "la irrelevancia de España en esta crisis es tan evidente como las ganas de este Gobierno por hacernos creer lo contrario". En este sentido, ha afeado que Sánchez no haya "dado la cara" aún por el tema de Ucrania y le ha responsabilizado de la "irrelevancia internacional" de España.

A su juicio, esta se debe a que no le ven como "un socio fiable" debido a sus aliados y socios de gobierno que están "arrastrando" al PSOE, "que un día debió de ser moderado", "muy lejos de su centralidad". "Estos radicales les están capitalizando y no son capaces de domesticarlos", ha subrayado.

Por su parte, la portavoz del PP, Valentina Martínez, ha reiterado el apoyo de su partido al Gobierno "para cumplir con sus obligaciones en el marco de la OTAN y la UE". "Son momentos en los que los aliados de la OTAN y los socios europeos debemos mostrar un frente común de solidaridad con Ucrania", ha defendido.

Martínez ha atribuido el hecho de que Biden no incluya a Sánchez en sus contactos a las diferencias en la coalición de Gobierno, subrayando "la importancia que tiene que actúe con una sola voz en el marco de la política exterior".

Albares ha agradecido a PP y Vox su respaldo, dado su llamamiento a la unidad ante la gravedad de la situación, pero les ha reprochado a ambos que lo hayan hecho con la boca pequeña y recurriendo a renglón seguido a cuestiones de política doméstica.

Así, al portavoz de Vox le ha replicado que Putin es precisamente "un gran amigo y aliado de sus mejores amigos europeos", en referencia a la estrecha relación del partido de Santiago Abascal con formaciones como la de la francesa Marine Le Pen o el húngaro Viktor Orban. "¿Tiene usted claro dónde tiene que estar España? ¿Tiene que estar con los amigos de Putin o con sus socios de la UE?", le ha preguntado.

En el caso de la portavoz del PP, ha hecho referencia a la crisis interna en el partido, reprochándole que critique "choques en el Consejo de Ministros". "Podría hablar de choques en su partido político, no lo voy a hacer", ha aseverado. También ha hablado, ha dicho Albares, de "lealtad en el Consejo de Ministros, en fin..."