Albares reclama a la UE "la misma solidaridad" con Ceuta que con el resto de fronteras europeas

1113626.1.260.149.20260902095533 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ofrece declaraciones a los medios antes de la reunión de ministros de Exteriores europeos que tiene lugar este miércoles en Irlanda - CONSEJO DE LA UE

BRUSELAS, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado a la UE que muestre con Ceuta y Melilla "la misma solidaridad" que España ha ofrecido ante otras crisis sufridas en otras fronteras europeas, al tiempo que ha lamentado que "algunos" gobiernos europeos hayan contribuido a "amplificar desinformación" en torno a la crisis migratoria.

"Las fronteras terrestres del sur de la Unión Europea son tan importantes como las fronteras del este o del norte", ha defendido Albares a su llegada a la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE que se celebra este miércoles en Irlanda, coincidiendo además con la celebración con el Día de Ceuta.

El jefe de la diplomacia española ha reivindicado que España ha mostrado su solidaridad con otros socios europeos ante distintas crisis, recordando el uso de la migración por parte de Bielorrusia en 2021, la invasión rusa de Ucrania en 2022, la presión migratoria sufrida por Italia en Lampedusa en 2023 o, más recientemente, las tensiones en torno a Groenlandia.

Ha sostenido que España es un socio europeo que da "no solo su apoyo político y solidaridad política" a cada Estado miembro de la UE, "sino también con hechos, con tropas, con fondos, acogiendo refugiados de Ucrania "desde el inicio mismo de la guerra", y haciéndolo nuevamente este martes con Alemania tras atribuir a Rusia el ataque fallido el mes pasado en el aeropuerto de Leizpig.

"Eso es lo que España espera de sus socios europeos cuando se trata de las fronteras terrestres del sur", ha señalado Albares, que ha pedido no solo "solidaridad política", sino también "solidaridad financiera" en el marco de las negociaciones del próximo presupuesto plurianual de la UE.

En este sentido, ha recalcado que Ceuta y Melilla constituyen la única frontera terrestre de la Unión Europea con África y ha defendido que esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por los Veintisiete a la hora de repartir recursos y responder a las presiones que afrontan las fronteras exteriores del bloque.

LAMENTA DESINFORMACIÓN "AMPLIFICADA" POR PAÍSES EUROPEOS

Albares ha advertido además de las "amenazas híbridas" y la "desinformación" a las que se enfrentan los países europeos y ha lamentado que "algún Gobierno de la UE" --sin detallar exactamente a cuál se refiere-- haya contribuido a "amplificar informaciones falsas" en relación con la crisis de Ceuta.

"No podemos permitir que la desinformación entre en nuestras sociedades guiada por gobiernos de la UE", ha afirmado, insistiendo en que hay actores fuera del bloque que buscan "dividir" a los europeos para debilitarlos. "Sin solidaridad no habrá Unión Europea", ha remachado.