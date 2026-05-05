Albares se reúne con la pareja del español de la flotilla a Gaza detenido por Israel

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con la pareja de Saif Abukeshek, el activista hispano-palestino que participaba en la Global Sumud Flotilla y fue detenido por Israel - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha recibido este martes en el Ministerio a la pareja de Saif Abukeshek, el activista hispanopalestino detenido por Israel cuando participaba en la Global Sumud Flotilla que pretendía hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza, según ha informado su departamento, que ha publicado una imagen del encuentro.

Albares ha recibido a Sally Issa, esposa de Abukeshek, el mismo día en que un tribunal israelí ha decidido prorrogar la detención de este y del brasileño Thiago Ávila, detenido junto a él en aguas internacionales próximas a Grecia el pasado 1 de mayo.

Fuentes de Exteriores han trasladado que el cónsul de España en Tel Aviv ha asistido a la vista de este martes en la que se ha acordado prorrogar lo que el Gobierno considera una "detención ilegal", y "seguirá visitándolo, prestando toda la protección y en permanente contacto con su familia".

"El Gobierno de España exige su inmediata liberación y que se respeten todos sus derechos", han defendido el departamento que encabeza Albares, tras conocerse la prórroga de la detención, en línea con lo que ha sostenido esta mañana el propio ministro en una entrevista.

El jefe de la diplomacia ha retado a Israel a poner "encima de la mesa" las pruebas contra el activista español, asegurando que las alegaciones que le han trasladado las autoridades israelíes niegan "rotundamente" las acusaciones vertidas contra él.

"No hay ninguna prueba ni ninguna relación sobre lo que las autoridades israelíes dicen", ha insistido el ministro en declaraciones a 'La hora de La 1', recogidas por Europa Press, en las que también ha detallado que Abukeshek está "bien" dentro de las "terribles circunstancias en las que se encuentra".

El ministro ha incidido en que la detención es "completamente ilegal". "Ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción en aguas internacionales y exigimos su liberación inmediata. Saif no tendría que estar donde está, en las cárceles de Israel", ha reclamado.