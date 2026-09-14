Albares traslada sus condolencias por la española asesinada en México y asegura que llegarán "hasta el final"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha trasladado sus condolencias a los familiares de Claudia Taroconte Aguilera, la estudiante española asesinada el sábado en Morelos (México), al tiempo que ha prometido que el Gobierno buscará que se esclarezca lo ocurrido para que "los responsables sean llevados ante la justicia".

"Quiero trasladar a sus familiares, con los que estamos en contacto desde el Ministerio de Exteriores, todas mis condolencias", ha señalado Albares durante la rueda de prensa en Andorra, donde se encuentra de visita oficial, junto a su homóloga, Inma Tor.

"Queremos esclarecer los hechos hasta el final", ha asegurado el ministro, que ha indicado que tanto el Consulado General como la Embajada en México están "están plenamente movilizados" para atender a los familiares y para que se esclarezca lo ocurrido y "los responsables sean llevados ante la justicia".

El ministro, que ha dicho que está siendo informado "en todo momento" en relación con este caso, ha rechazado ofrecer más detalles al respecto por "discreción" y por respeto a la familia de la joven asesinada.

La joven española, de 21 años y origen canario, era alumna de la Universidad de Granada (UGR) y se encontraba realizando un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El asesinato se produjo este sábado en la localidad de Cuautla y las autoridades locales lo están investigando por ahora como un posible "feminicidio".