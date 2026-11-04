Albares vaticina que la ola de cambio seguirá en España tras la "histórica" victoria demócrata en EEUU

1130757.1.260.149.20261104095100 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha vaticinado que la ola de cambio que se inició en Brasil con la reelección de Lula da Silva y ha continuado con la "victoria de dimensiones históricas" de los demócratas en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos continuará en España.

"Yo estoy convencido que esa ola va a continuar en España, porque aquí en España el 29 de noviembre está en juego exactamente lo mismo que se ha estado dirimiendo en todas estas elecciones", ha sostenido Albares en declaraciones a la prensa antes de la reunión de cancilleres previa a la Cumbre Iberoamericana que se celebra este miércoles y jueves en Madrid.

Lo que se está dirimiendo, según él, es si se está a favor de la cooperación, del diálogo y del Derecho Internacional o por contra se está "a favor de la ley del más fuerte, de la ley de la selva" y de que, en definitiva, "el pez grande se come al pez chico". Sin embargo, ha sostenido que tanto en España como fuera de ella siguen siendo mayoría los que apuestan por la primera opción.

En cuanto al resultado en las 'midterms' en Estados Unidos, donde los demócratas se han hecho con el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes y han cosechado importantes logros a nivel de gobernadores, entre otros, ha considerado que "ha sido claro, contundente, sin paliativos".

"Estamos ante una victoria de dimensiones históricas, casi espectacular que ni siquiera los propios sondeos podrían detectar", ha valorado, incidiendo en la importancia también de los candidatos elegidos y de sus "formas de ver y encarar la vida" y también en la presencia de candidatos hispanos entre los elegidos. "Es algo que desde España recibimos con simpatía y cariño", ha acotado.