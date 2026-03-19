Albares ve la guerra en Irán "fuera de control" y alerta de la "completa desestabilización" de Oriente Próximo

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Archivo. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado a Israel y Estados Unidos que se "den cuenta" de que la guerra en Irán está "fuera de control", al tiempo de que ha alertado de la completa desestabilización de Oriente Próximo con este conflicto que ha provocado, según ha citado, que en Líbano haya hasta un millón de desplazados.

Así se ha pronunciado Albares en una entrevista en la cadena 'BBC News', que ha recogido Europa Press, al ser preguntado por las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que aseguraba que desconocía el ataque al campo de gas qatarí South Pars y prometía que Israel no lo volvería a hacer.

En este contexto, Albares ha señalado que entiende que "Israel y Estados Unidos tienen diferentes objetivos en la guerra", pero lo importante es que los que participan en este conflicto "se den cuenta de que está fuera de control". "No vemos muy claro cuánto puede durar, cuáles son los objetivos de esta guerra que está poniendo en peligro la vida de millones de personas", ha dicho.

A su juicio, la guerra en Irán "ha desestabilizado completamente Oriente Próximo", con "catástrofes humanitarias" como en Líbano, cuya ofensiva israelí deja ya un millón de desplazados, y provocando el aumento "vertiginoso" en los precios de la energía. "Es una verdadera vergüenza para la humanidad", ha reprochado el jefe de la diplomacia española, que también ha afirmado que "el bienestar de todo el mundo está siendo puesto en peligro, también el de ciudadanos españoles y europeos".

Para el ministro, "no hay una solución militar a esta situación" en Irán, por lo que ha abogado por volver a la mesa de negociaciones para propiciar una desescalada en el conflicto. "Es la única solución. La seguridad nunca llega solo a través de fuerza militar", ha resaltado.

"INMENSA MAYORÍA DE PAÍSES" CON EL DERECHO INTERNACIONAL

Dicho esto, Albares ha puesto en valor que la "inmensa mayoría de países" cree en el derecho internacional y en los principios de la carta de Naciones Unidas porque la alternativa a estos principios es el "puro uso de la fuerza". "Si empezamos a sembrar el desorden por doquier, al final, llegaremos al caos", ha dicho.

Al respecto, ha vuelto a reafirmar la posición española con la ofensiva contra Irán, que supuso una "acción unilateral" y no se ajusta a los principios de Naciones Unidas. Según ha insistido, el derecho internacional sigue siendo la "mejor vía" para mantener relaciones virtuosas con todos los países.

Al hilo, Albares ha defendido que el Gobierno español tiene una "política exterior coherente" que defiende "los mismos objetivos y principios" en Ucrania, Oriente Próximo o Groenlandia, a la vez que ha destacado que "cada vez más países se suman a la postura de España" en la defensa al respeto del derecho internacional y en cuanto al impacto que las consecuencias de la guerra "en el bienestar de los ciudadanos".

RELACIÓN CON EEUU

Cuestionado por las actuales relaciones del Gobierno español con Estados Unidos, tras las críticas de su presidente Donald Trump, Albares ha defendido que EEUU "es el aliado natural e histórico de Europa" y que, en este contexto, España mantiene "una relación comercial muy sólida".

Ha puesto como ejemplo que España es "uno de los grandes compradores" de gas natural licuado de Estados Unidos o su presencia histórica en el flanco oriental de Europa y en la misión de la OTAN en Irak, "contribuyendo a la seguridad euroatlántica". "Trabajamos para que esta relación siga siendo tan sólida como siempre y mutuamente beneficiosa para España, Europa y también para Estados Unidos", ha reivindicado el ministro.

Por último, Albares ha reclamado de que es "el momento" de que Europa dé un paso adelante en su soberanía, económica y comercial, pero también en seguridad.

Según ha explicado, España pide "una mejor integración de las industrias de defensa" de Europa y la creación de un ejército europeo, no para reemplazar los ejércitos nacionales, sino para crear una "fuerza de respuesta rápida para garantizar nuestra propia disuasión". Para el ministro, Europa debe "equilibrar, ser una voz de la razón" y "que defienda el derecho internacional, la negociación, la diplomacia".