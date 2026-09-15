Albares ve una "vergüenza" la prórroga de controles por Meloni y afea que en Italia hay el doble de entradas irregulares

1117212.1.260.149.20260915163354 Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado de "vergüenza" la decisión del Gobierno de Giorgia Meloni de prorrogar los controles Schengen con España otros quince días en relación con la entrada de migrantes en Ceuta y ha afeado que Italia recibe actualmente el doble de entradas irregulares.

"Es absurdo, es inútil y es una vergüenza porque es dinamitar el espíritu, la filosofía de lo que quiere decir ser socios europeos", ha valorado Albares en declaraciones a los medios en el Senado, donde ha participado en la sesión del control al Gobierno, después de que Roma haya decidido prorrogar los controles, medida a la que el Ejecutivo español ha respondido en reciprocidad.

En su opinión, la decisión del Ejecutivo italiano se ha tomado en clave de "política interna" y tanto la primera ministra, líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia, como su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, quien lidera Forza Italia, aliado del PP en Bruselas, no se están comportando como "líderes europeos a la altura de las circunstancias".

Así las cosas, ha pedido tanto a PP, como aliados de Forza Italia, como a Vox, como aliados de Meloni, que les trasladen que "esta medida es una vergüenza, es absurda y es ridícula".

Albares ha resaltado que Italia tiene actualmente "el doble de entradas irregulares que España" y ha recordado que en 2023, cuando el Gobierno italiano fue "incapaz" de gestionar la llegada de inmigrantes la isla de Lampedusa, "no solamente nosotros ofrecimos nuestra solidaridad, como lo hemos hecho en muchas otras situaciones, sino que incluso acogimos migrantes irregulares trayéndolos a España".

"Yo entiendo que el Gobierno italiano está actuando por política interna, pero es vergonzoso y es desde luego un ataque directo a la dignidad de los españoles y a la unidad y la solidaridad de los europeos", ha insistido, recalcando que "Europa sin solidaridad no puede existir".