Alberto Garzón vincula las críticas a Díaz por aspirar a la OIT a la "lucha cainita en los márgenes de la izquierda"

Archivo - El ex ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, durante una entrevista para Europa Press, en el Hotel Casa de las Artes Meliá Collection, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Consumo Alberto Garzón ha afirmado que las críticas vertidas a la candidatura de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sectores progresistas "solo se entienden desde la infantil lucha cainita en los márgenes de la izquierda española".

Así lo ha trasladado en las redes sociales para defender que la ministra de Trabajo opte a este organismo internacional, frente a algunas críticas "insustanciales desde la izquierda y desde la derecha que conviene poner negro sobre blanco".

El PP ha cargado contra el Gobierno y la propia Díaz por esta candidatura mientras que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, dijo que esto definía la trayectoria de la ministra de Trabajo y que a nadie de su formación le premian "con un puestazo". El exvicepresidente y exlíder del partido morado dijo que Díaz iba a convertir en la "afiliada de CCOO mejor pagada de la historia".

Por su parte, Garzón ha argumentado que la nominación de Yolanda Díaz a la OIT "no hubiera sido posible sin las políticas laborales" que desde Unidas Podemos y Sumar impulsaron y celebraron desde hace seis años, donde destacan por ejemplo las subidas del salario mínimo.

En consecuencia, Garzón ha sentenciado que "renunciar a ese legado desde la izquierda es incoherente pero también una torpeza mayúscula". "Solo se entiende desde la infantil lucha cainita en los márgenes de la izquierda española", ha ahondado.

Además, el exministro y exlíder de IU ha resaltado que el "papel de la OIT es importante en la economía mundial" y que esta entidad históricamente "funciona como contrapeso de instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que han sido instrumentos para "imponer políticas neoliberales en todo el mundo".

"Sobra decir que Trump la considera un instrumento 'woke' que promueve políticas de izquierdas, y que busca neutralizarla influyendo en los nombramientos y arrasándola financieramente", ha añadido.

NO VER LA RELEVANCIA DE DIRIGIR LA OIT ES "TRISTE"

De esta forma, Garzón ha reflexionado que una OIT "fuerte y dirigida por perfiles comprometidos con políticas redistributivas, crecimiento salarial" y la "lucha contra la pobreza" sería "algo especialmente valioso para la clase trabajadora" (y particularmente, de nuevo, para los países en desarrollo). "No querer ver eso por filias personales es realmente triste", ha alertado.

Por último, el exministro ha advertido también que "subestimar" la importancia de la OIT es propio de las visiones "bien eurocéntricas, bien negadoras del papel crucial que juega el conflicto capital-trabajo" en el mundo contemporáneo.

"Ningún economista heterodoxo ni representante sindical ni trabajador/a del sur global se hubiera atrevido a decir chaladuras tan grandes como las que estoy leyendo estos días por aquí. Cuando se habla desde el privilegio (y el rencor) se suele pasar por alto lo más elemental", ha zanjado para desear que ojalá la candidatura de Díaz salga adelante, aunque no lo tendrá fácil por el poder que ostenta Donald Trump en estos momentos.