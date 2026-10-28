Albiol cree que el Gobierno ha creado el "caldo de cultivo" para que los "violentos" lleven sus acciones a la calle

Archivo - El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, durante el XXI Congreso Nacional del Partido Popular, a 4 de julio de 2025, en Madrid (España). bases ideológicas y proyectar unidad como alternativa de gobierno ante el ciclo electoral de los próxim - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número uno en las listas del Partido Popular al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha manifestado hoy que los diferentes altercados, como los de Barcelona y Bilbao que se están viendo en las calles responden al "caldo de cultivo" que ha creado el Gobierno en la gente. El candidato no ha responsabilizado directamente al Ejecutivo central sobre las revueltas callejeras, pero si ha explicado que al gobierno le "beneficia" la "tensión" de las calles.

En declaraciones a 'RNE', recogidas por Europa Press, el catalán ha defendido que buena parte de esa tensión se refleja en la convocatoria de la Huelga General que tendrá lugar el próximo 11 de Noviembre.

"No tiene ninguna razón de ser que durante ocho años no hayan convocado una huelga general y ahora se haya convocado, y a mí que no me digan que han sido los sindicatos, evidentemente han sido los sindicatos, pero por indicación del Gobierno de España", ha argumentado.

CONTROL DE LAS FRONTERAS

Albiol ha expresado que la inmigración no está detrás de esta violencia, pero que sin embargo detrás de ciertos actos vandálicos hay un tipo de "inmigración determinada".

Para Albiol la mayoría de las personas que vienen de Marruecos y Argelia "no vienen a delinquir". Pero sí que considera que existe "un problema" con personas de esa zona de África que vienen a delinquir.

"La conclusión que nos tiene que llevar es que tenemos que llevar a cabo una reforma en determinadas leyes, para sean más contundentes y que se les pueda expulsar después de que sean condenados a su país de origen".

ALCALDE Y DIPUTADO

Preguntado por la compatibilidad del cargo de Alcalde de Badalona y de diputado, ha defendido que "los estatutos del partido dicen que pueden haber excepcionalidades en función del interés general" y por tanto son compatibles ambos cargos.

El "popular" ha defendido la necesidad de concentrar el voto en sus siglas para garantizar una mayoría fuerte que le permita aplicar su propio programa electoral y reducir la dependencia de Vox en futuros escenarios de gobernabilidad.

De este modo, la formación busca disipar las "inquietudes" de los votantes indecisos y del electorado moderado de centro izquierda de los cinturones metropolitanos, rechazando que exista un "riesgo de identificación excesiva" con Vox y apelando a un objetivo común de devolver el prestigio a las instituciones del Estado.

OKUPAS FUERA EN 48 HORAS

Por último, ha reflexionado sobre la situación de la vivienda y ha matizado que son los vecinos de los barrios los que "sufren" las consecuencias de esta ocupación ilegal.

El candidato ha defendido la "necesidad" de cambiar la Ley, para que los okupas puedan ser desalojados en 48 horas y afrontar así un problema que sacude especialmente a Cataluña donde tiene lugar el 40% de las ocupaciones de España.

"Sabemos diferenciar al que no puede pagar el alquiler, del que es okupa", ha concluido.