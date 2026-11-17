El candidato del PP por Barcelona, Xavier Garcia Albiol - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por Barcelona y alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García, Albiol, ha celebrado el acuerdo alcanzado entre Grecia, Austria, Alemania, Dinamarca y Países Bajos con Ruanda para abrir en este país un centro de deportación de migrantes: "A mí me parece fantástico".

En una entrevista en Ràdio 4 y 'La2Cat' este martes recogida por Europa Press, Albiol ha asegurado que, si dependiera de él, daría apoyo a la propuesta, y ha instado a comenzar a "hacer llegar un mensaje de que a Europa no puede entrar, especialmente a España, todo el mundo de manera ilegal".

El candidato ha vuelto a pedir que se envíe a la armada a la frontera marítima para "coaccionar a las mafias", y ha cuestionado que los cayucos que llegan a las islas Canarias puedan recorrer toda la distancia desde Dakar (Senegal) sin ayuda de barcos de mafias.

"España lo que no puede ser es que se haya convertido en una ONG. Es una auténtica barbaridad. Hay partidos que dicen que tenemos que crear un corredor seguro para estas personas. Hagámoslo más fácil, enviemos aviones a Dakar, los cargamos y los traemos", ha dicho.

Y ha criticado que las personas inmigrantes que llegan a España "al cabo de un mes, de dos meses, los dejan tirados y tienen que estar viviendo en barracas al lado de la Ronda Litoral" de Barcelona, por lo que ha tildado de hipócrita al Gobierno.