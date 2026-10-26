El alcalde de Barcelona cifra en 36.000 euros el valor del mobiliario destrozado en los disturbios del sábado

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, atiende a los medios de comunicación, tras varios disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Furgones de los Mossos d'Esquadra tienen blindada la plaza Cataluny - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha cifrado en 36.000 euros el valor del mobiliario quemado tras los disturbios del pasado sábado en la capital catalana, reiterando que son 128 los detenidos por los altercados, "el 56 por ciento" menores de edad, por lo que serán sus padres los que "van a pagar" las consecuencias de los destrozos.

Collboni ha denunciado que hubo "violencia gratuita" que "no responde a una protesta", sino que fue "una movilización muy sospechosa que se ha promovido en las redes sociales, en Tik Tok", y que ya se está investigando.

"Hay que mirar quién lo celebra e inferir quién puede estar detrás", ha indicado el alcalde de Barcelona en una entrevista en la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press.