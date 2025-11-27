Aldama asegura que se reunió con Torres para hablar de mascarillas: "Debería estar bastante preocupado"

1031246.1.260.149.20251127120228 El empresario Víctor de Aldama a su llegada al interrogatorio del juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha declarado este jueves al salir de su comparecencia en la Audiencia Nacional (AN) que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, "debería estar bastante preocupado", después de declarar ante el juez Ismael Moreno que se reunió en plena pandemia con el entonces presidente del Gobierno canario para hablar de la compra de mascarillas y test.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, así se ha pronunciado Aldama ante el instructor del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, que en esta ocasión le ha llamado para preguntarle sobre los contratos de material sanitario adjudicados a empresas de la presunta trama por parte del Gobierno canario de Torres.

"Debería estar bastante preocupado", ha dicho Aldama en declaraciones a los medios de comunicación, asegurando que ha aportado pruebas. El presunto conseguidor ha llegado a la declaración después de que el juez acordara esta misma semana entregarle una copia del contenido de dos dispositivos móviles que le fueron intervenidos por la Guardia Civil.

Aldama, que ha contestado a preguntas de todas las partes, ha confirmado en la Audiencia Nacional el encuentro con Torres después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil plasmara en un informe un mensaje del empresario para ofrecerle test anti-covid tras haberse visto en un restaurante.

"Soy Víctor de Air Europa, estuvimos ayer un momento por la tarde", se presentó Aldama según los mensajes recogidos en ese informe. Acto seguido, comentó a Torres la existencia de una empresa --sin precisar cuál-- de la que habrían hablado.

Y le manifestó que la empresa "de los test" les estaba "pidiendo cotización para traerlos a España". "Le digo por si quiere que le pase su teléfono y hablan con ellos, por si tiene interés en adquirirlos", dijo a Torres, según el informe de los investigadores.

Además, el empresario ha afirmado ante el juez que Torres estaba obsesionado con conseguir una cartera ministerial a cambio de los favores que entendía que estaba haciendo, han indicado las fuentes.

También ha declarado que los pagos de 10.000 euros que reconoce haber realizado al exasesor ministerial Koldo García los hacía porque abrían puertas en muchos lados, incluyendo Canarias.

PROCESADO YA POR LAS MASCARILLAS DE TRANSPORTES

Aldama, que ha llegado sobre las 9.50 horas a la Audiencia Nacional en medio de una gran expectación mediática, ha comparecido ante el juez el mismo día que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor ministerial lo hacen ante el Tribunal Supremo para que revise sus medidas cautelares. Fiscalía ha pedido el ingreso en prisión para el exdirigente socialista.

Moreno acordó las declaraciones de Aldama y de Koldo, prevista para este viernes, a petición de la Fiscalía después de recibir el informe de la UCO que analiza los contratos entre Canarias y Soluciones de Gestión, la empresa situada en el epicentro de la presunta trama.

Tanto Koldo como Aldama, que figuran como investigados desde que estalló la causa en febrero de 2024, ya han comparecido en ocasiones anteriores ante el juez por los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes a la misma empresa.

Ambos ya están procesados por el Supremo, junto con Ábalos, por esa rama de la investigación. La Fiscalía Anticorrupción pide para el exasesor 19 años y medio de cárcel y 7 años para Aldama, ya que valora su confesión, mientras que las acusaciones populares que lidera el PP reclaman 30 años para Koldo y lo mismo que el fiscal respecto al empresario.