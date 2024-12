Archivo - El presidente del Zamaro CF, Víctor de Aldama, comparece ante la comisión no permanente de investigación en el Parlament balear, a 20 de mayo de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). La comisión no permanente de investigación

Archivo - El presidente del Zamaro CF, Víctor de Aldama, comparece ante la comisión no permanente de investigación en el Parlament balear, a 20 de mayo de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). La comisión no permanente de investigación - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Cambia detalles del relato que hizo ante el juez de la Audiencia Nacional que le investiga en el 'caso Koldo'

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha presentado este miércoles un escrito en el Tribunal Supremo (TS) donde asegura que Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le solicitó que "le facilitara oportunidades de inmuebles" y que, a raíz de eso, el empresario le pidió un favor para aplazar un embargo a una de sus sociedades, algo que se acabó concediendo.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, De Aldama expone un episodio que ya contó en su declaración voluntaria al juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el 'caso Koldo', centrado hasta ahora en el presunto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario durante la pandemia. No obstante, en su relato ante el Supremo cambia algunos detalles.

El 21 de noviembre expuso en la AN que pidió a Moreno el "favor" de aplazar el embargo a la empresa Pilot Real Estate, que hasta ese momento se les había resistido. "Obviamente, el señor Carlos Moreno dice que, antes de hacer ningún movimiento, él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero, y que, si ella autoriza, pues que hacen el movimiento", dijo.

Según De Aldama, se concedió el aplazamiento y "no pasa nada en ese momento", pero "como al mes o dos meses" Koldo García --entonces asesor del que en ese momento era ministro de Transportes, José Luis Ábalos-- le dijo en una comida: "Tendrías que tener un detalle con Carlos, que está buscando un piso y tal".

"Le digo: 'No tengo ningún problema. Dime qué necesitas o qué quieres y ya está'. Y bueno, sí, me piden 25.000 euros y se lo voy a dar a Koldo, a lo que me dice que no, que lo entregue yo, a lo que le digo que no. Y entonces se organiza una reunión debajo del Ministerio, que hay un bar (...), y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno", describió.

Ahora, en su escrito ante el Supremo, asegura que mantuvo varias conversaciones de WhatsApp con Moreno en las que este último le solicitó "que le facilitara oportunidades de inmuebles, toda vez que quería adquirir uno con su pareja, comenzando una relación de interés".

"Finalmente, la vivienda adquirida por el señor Moreno no fue facilitada" por él, aunque explica que, "una vez fraguada la relación", fue cuando le pidió al jefe de Gabinete que "le ayudase" para conseguir el aplazamiento de la deuda tributaria de la citada sociedad, "ante la amenaza de un embargo inminente".

"Podrá obtenerse de la Agencia Tributaria el expediente tributario completo relativo a esta mercantil, donde podrá comprobarse la concesión del aplazamiento y su fecha, y su cotejo con las fechas en las que se mantuvieron aquellas comunicaciones", indica De Aldama. Incluye también pantallazos del contacto de Moreno en su teléfono móvil y de su tarjeta de visita.

LA AGENDA DE KOLDO

A modo de prueba, De Aldama acude a "la agenda Outlook intervenida a Koldo García". Destaca que "el primero de los contactos apuntados es del 18 de diciembre de 2019": "Llamar Carlos Hacienda". Ya el 1 de septiembre de 2020 habría anotado una cita con "Carlos de Hacienda" para "tomar algo" y el día 14 de ese mes otra para tratar "temas varios".

El 22 de octubre de ese año, García y Moreno habrían vuelto a verse para "tomar algo". En esta ocasión habría sido en La Latina, el barrio madrileño donde se encuentra la casa propiedad de Ábalos donde habría vivido su asesor. Finalmente, "el último contacto" se referiría a una "comida" con Moreno el 6 de mayo de 2021, "dos meses antes de que (Koldo) dejara su puesto tras la destitución de Ábalos".

"Pues bien, el expediente tributario sobre Pilot Real Estate se tramitó en esas fechas", subraya De Aldama. En esta línea, precisa que "en la lista de deudores cerrada a 31 de diciembre de 2020 la mercantil no aparece con deuda, como consecuencia del aplazamiento concedido". Sin embargo en los dos años posteriores sí figuró como deudora: en 2021 con 2.007.064 euros de deuda y en 2022 con 1.368.663 euros.