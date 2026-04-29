Aldama muestra su "arrepentimiento" y dice que seguirá colaborando: "Había otras personas que hacían lo mismo que yo"

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha concluido su declaración como acusado en el juicio del Tribunal Supremo manifestando su "arrepentimiento claro y evidente", ha expuesto su intención de colaborar "en todo momento" con la justicia y ha señalado que en el Ministerio de Transportes había más como él: "Había otras personas que hacían lo mismo que yo en el tema de obra pública".

"Si tuviera que volver a hacer lo que he hecho seguramente no lo hiciera, pero tampoco nadie me obligó a estar donde he estado. Pero obviamente el arrepentimiento está ahí", ha expresado el empresario este miércoles en un interrogatorio que se ha extendido casi ocho horas.

Del mismo modo, Aldama ha señalado su intención de seguir colaborando "en todo momento", abriendo "líneas o indicios de investigación de temas nuevos".

Respondiendo a su letrado, Aldama ha dado cuenta de que "la mayoría de los hechos" no se conocían cuando empezó a declarar en la instrucción, como los hechos que implican al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que se investigan en la Audiencia Nacional.

Una colaboración que, según ha declarado, "sigue continuando en el resto de las piezas que se mantienen en la Audiencia Nacional", tanto en el 'caso Koldo', como en el 'caso hidrocarburos'.

Asimismo, Aldama ha señalado que "siempre" ha mantenido que en el Ministerio "había más 'aldamas'". "Y entiendo que se repartía de la misma manera que yo repartía con ellos", ha remachado.

SIGUE "ESPERANDO" LA QUERELLA DEL GOBIERNO

A preguntas de su defensa, el empresario acusado ha afirmado que a los tres días de prestar declaración por primera vez, mientras estaba en prisión provisional, recibió una papeleta de conciliación del Gobierno en bloque.

"¿Concretamente del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, de María Jesús Montero, de Carlos Moreno, de Ángel Víctor Torres, de Salvador Illa, de Santos Cerdán y de Begoña Gómez?", ha cuestionado el abogado José Antonio Choclán, a lo que ha respondido "así es".

No obstante, no le consta haber recibido "absolutamente ninguna" querella por injurias, ni tampoco de otros integrantes del Gobierno como el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que según él le iba a "demandar" y todavía está "esperando".