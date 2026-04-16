Aldama pidió a Koldo que Ábalos llamara a Dominicana para que compraran material sanitario: "Llamar al puto presidente"

El empresario Víctor de Aldama, a su llegada al Tribunal Supremo, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El empresario Víctor de Aldama insistió al exasesor ministerial Koldo García para que su superior, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, llamase al presidente de República Dominicana en julio de 2020 y comprase materiales sanitarios contra el coronavirus de las empresas vinculadas a él: "Llamar al puto presidente".

Así se desprende de las conversaciones de WhatsApp incorporadas al último informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre compra de material sanitario del Govern balear, al que ha tenido acceso Europa Press, entre Koldo, Ábalos y Aldama, acusados en el juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que se está celebrando durante estas semanas en el Tribunal Supremo.

El 8 de julio de 2020, el empresario le remitió a Koldo el teléfono personal del presidente dominicano y le dijo que "cuando el jefe" --la manera en la que llamaban al exministro-- fuera a llamar, necesitaba "saberlo con una hora de antelación".

"Como hacemos la llamada, no sería mejor que estés tú, y desde tu movil", adujo el exasesor. Aldama respondió que él no podría estar "hasta el lunes, y las cosas se enfrían". Así, le propone hacer una llamada "a tres" con Ábalos: "Yo le engancho al ministro".

El día siguiente, el empresario volvió a escribir a Koldo para preguntarle cuándo llamaría al presidente de República Dominicana, a lo que responde que "está en ello y le solicita que espere un poco más", señalan los investigadores.

Pasado otro día, Aldama insistió a Koldo: "Llamar al puto presidente de RD que tenéis allí a una persona que sin conoceros de nada ha dado todo y más". El 14 de julio, Koldo respondió "afirmativamente" a un nuevo mensaje de Aldama preguntando si ya habían contactado con el dirigente.

En noviembre de ese año, Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama, contactó por WhatsApp al presidente de República Dominicana para presentarse a él y ofrecerle sus servicios contra el covid.

"Somos el laboratorio que está dando servicio tanto al Ministerio como al Gobierno de España y en los aeropuertos en la detección de análisis de laboratorio, pudiendo abastecer de reactivos y maquinaria en cualquier momento. No tendríamos problema en desplazarnos y poder presentar nuestros servicios cuando usted considere", rezaba el mensaje.

La UCO señala, en el informe remitido al juez que investiga el 'caso Koldo', que "sí se llegó a producir una relación contractual con la República Dominicana para la prestación de los citados servicios".