Los aliados de Sumar en el grupo parlamentario finalmente declinan participar en la cumbre de este lunes

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero; la ministra de Sanidad, Mónica García, y el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, durante una reunión de Sumar, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Sumar

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La socios políticos y parlamentarios de Sumar como Compromís, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca no han participado finalmente en la cumbre organizada este lunes por el socio minoritario del Ejecutivo tras la convocatoria de elecciones anticipadas, según han explicado fuentes del espacio.

Los tres partidos de ámbito territorial han optado por no formar parte de este encuentro con ministros y dirigentes de los partidos de Sumar, pese a la invitación de las organizaciones de Frente Amplio, y van a optar por negociar bilateralmente con las organizaciones estatales, según desgranan a Europa Press fuentes de dichas formaciones.

En este sentido, quieren esperar a ver cómo se asienta la futura candidatura de Movimiento Sumar, Más Madrid, Comuns e IU y comprobar si existe unas normas de relación que garantice la confederalidad.

La idea de estos partidos es que en sus circunscripciones electorales se articulen confluencias amplias o listas de unidad, abanderadas por las organizaciones que tienen fuerte arraigo en esos territorios.

Los cuatro partidos con presencia en el Ejecutivo acordaron el domingo el lanzamiento oficial de la candidatura el próximo 17 de octubre, un día después de que venza el plazo para registrar coaliciones electorales al 29N. Su idea es desplegar una candidatura unitaria abierta a sus aliados y a Podemos, similar a la que se forjó también en los comicios de 2023.