Alicia García (PP): "Lo más parecido que hemos tenido en estos 50 años al franquismo es el sanchismo"

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado este jueves que "lo más parecido" que han tenido en España al franquismo en estos 50 años es el "sanchismo" que lidera el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque, según ha dicho, "gobierna contra el Parlamento" y "ataca" a jueces y periodistas.

Así se ha pronunciado García en una rueda de prensa en la Cámara Baja coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, una fecha que abrió un periodo político que culminó con la Constitución de 1978.

Al ser preguntada expresamente si comparte las declaraciones de compañeros de su partido que ensalzan partes positivas del franquismo y si cree que ese periodo tuvo algo bueno, García ha dicho desconocer cuáles eran esas manifestaciones y ha subrayado que "lo más positivo" que han conocido del franquismo "es que acabó hace 50 años".

"Y además añadiría una cosa: lo más parecido en estos 50 años que hemos tenido al franquismo es el sanchismo, porque ustedes lo saben: gobierna contra el Parlamento, ataca a los jueces y también a los periodistas", ha finalizado.