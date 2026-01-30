Alma Ezcurra (PP) dice que la regularización es por "clientelismo político": en el medio plazo aumentará el censo

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha insistido hoy en que la regularización de inmigrantes que quiere llevar a cabo del Gobierno de Pedro Sánchez por decreto se hace por "clientelismo político" y ha precisado que muchos de los extranjeros regularizados podrán votar en las elecciones municipales a partir de dos años.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, en la que ha rechazado que su partido haya cambiado de postura con el fin de acercarse a Vox. Según Ezcurra, el PP apoyó en 2024 la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular porque era una cuestión democrática, pero planteó enmiendas como: vincular un contrato de trabajo; que no tuvieran antecedentes penales o que demostraran integración real".

"Esa es la misma posición que mantenemos ahora. No ha cambiado", ha espetado antes de aclarar "ciertas falsedades" en torno a esta situación. Así, ha señalado que su partido "se hace cargo de la situación en la que se encuentran las 840.000 personas que en este momento en España se encuentran en situación irregular".

Pero considera que eso implica "buscar y atacar" las causas que les han llevado a tales circunstancias porque de lo contrario se continuará "cronificando el problema".

EFECTO LLAMADA, ALGO "INHUMANO"

En este sentido, defiende que esta regularización es un efecto llamada porque con ella se les dice a los inmigrantes que vengan a España sin cumplir la ley, se jueguen la vida por el camino y cuando lleguen a este país que "con aguantar van a conseguir los papeles". Eso, en su opinión, es "inhumano".

La dirigente del PP cree que esta regularización tiene tres "pecados originales": es contrario al pacto de inmigración y asilo; va a generar un efecto de llamada y crea un "agravio comparativo para todas las personas que han venido a España por los difíciles cauces legales y han cumplido la ley".

"Es mucho más fácil acceder a España y conseguir la residencia legal si uno incumple la ley que se intenta entrar por las vías legales", ha exclamado.

ALGUNOS PODRÁN VOTAR A PARTIR DE DOS AÑOS.

La dirigente del PP también ha querido aclarar en "sus justos términos" la polémica que ha suscitado Alberto Núñez Feijóo al decir que el Gobierno trata de alterar el censo electoral. A este respecto, ha señalado que el presidente del PP habló, por un lado, de la Ley de nietos por la que 2,5 millones de personas han solicitado la nacionalidad española, unas 500.000 ya han sido admitidas a trámite y 300.000 han sido nacionalizados.

Mientras que por otro lado, señala Ezcurra, habló de la "regularización masiva y sin control que pretende aprobar el Gobierno". En virtud de ésta, ha señalado, las personas adquieren residencia legal y si su país tiene un convenio reciprocidad con España "pueden participar en las elecciones municipales".

Además, ha explicado que si esas personas pertenecen por ejemplo a Iberoamérica, a Filipinas o a Guinea Ecuatorial, van a poder solicitar la nacionalidad española en "solo dos años, lo que les va a permitir participar en todas las elecciones".

En cuanto a los convenidos de reciprocidad, ha añadido, que en función del país se establecen en un plazo de entre 3 y 5 años por lo que, ha precisado, "en las próximas elecciones municipales, ese censo municipal no va a engordar, engordará en las siguientes cuando se produzcan".

"Esto no es opinable con la ley de la mano", ha espetado antes de acusar al Gobierno de hacer la regularización por "clientelismo político". A este respecto ha recalcado que, aunque este aumento del censo no se producirá en el corto plazo, si tendrá incidencia "en el medio plazo".

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP también ha insistido en que la regularización de España también compete a la Unión Europea, aunque desde Bruselas se ha dicho que es una cuestión que puede gestionar cada país.

Para Ezcurra, la decisión del Gobierno español "sí contraviene el espíritu europeo por tres razones": va en contra del Pacto Europeo de Migración y Asilo; afecta al Espacio Schengen y contradice la doctrina reiterada de la Comisión y el Consejo de combatir las causas de la inmigración ilegal reforzando fronteras, agilizando retornos y mejorando las vías de entrada legal.

EL COMISARIO HA PRESENTADO DOS INICIATIVAS ANTAGÓNICAS A ESPAÑA

Y puntualiza que el Comisario de Interior y Migraciones de la UE no se equivoca cuando dice que sea una competencia nacional, pero añade que este mismo comisario planteó ayer "dos iniciativas bastante relevantes, la estrategia de migración y asilo y la primera estrategia integral de visados de la Unión". Ambas, ha recalcado, "son completamente antagónicas a la regularización que quiera aprobar el gobierno de Pedro Sánchez".

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha explicado hoy en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, trasladará a sus socios del Partido Popular Europeo (PPE) este fin de semana en Zagreb sus críticas al decreto de regularización y la "absoluta falta de control de fronteras y la ausencia de una política migratoria" en España.

Ello, ha dicho, a pesar de que nuestro país, como frontera sur de Europa, tiene que asumir las políticas comunes en esta materia. En opinión de Gamarra, la regularización masiva que hará el Gobierno con el decreto de regularización busca "cambiar la conversación" para que no se hable del accidente de Adamuz y también "tapar su debilidad parlamentaria".

FEIJÓO EXPLICARÁ EN EL PPE QUE ESPAÑA NO CONTROLA SUS FRONTERAS

La dirigente popular no ha aclarado si su partido va a recurrir a los tribunales la medida porque, según ha recordado, aún no se conoce el texto. Así, ha señalado que esperarán a leerlo y analizarlo. Pero sí ha señalado que por lo que se sabe hasta ahora, no se van a poder acreditar la ausencia de antecedentes penales de las personas que pidan la regularización en España.

Tampoco ha querido entrar en la valoración de Bruselas de que este asunto es nacional, al contrario, Gamarra ha apuntado que hay un "marco de política migratoria y política de asilo que es común y, por tanto, España también debe de asumir esos compromisos". Sin embargo, cree que España está "rompiendo" esa política común.

"No solo podemos pedir, pero luego hacer todo lo contrario, porque esto es espacio Schengen y, evidentemente, una regularización en España es una regularización masiva en Europa, una regularización en la que puede entrar cualquiera", ha exclamado.

Por lo tanto, ha añadido que Feijóo trasladará a sus socios europeos el compromiso del PP de ser un "aliado serio, sensato y responsable", que confía en el control de fronteras y en una política migratoria "totalmente diferente" para que a España se pueda venir "de una manera regular".