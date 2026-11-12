Álvarez de Toledo acusa a Sánchez de "incendiar las calles":"Necesita escuadrones para seguir en las instituciones"

La candidata número dos del PP al Congreso por la Comunidad de Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La número dos en la lista del PP al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado este jueves al Gobierno de "incendiar las calles", tras haberlas perdido, y que será el proyecto de Alberto Núñez Feijóo el que restaurará el "orden y la libertad".

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, Álvarez de Toledo ha explicado que la "violencia" que se está viviendo no es "casualidad" y ha acusado directamente al presidente del Gobierno Pedro Sánchez de "necesitar escuadrones" para "seguir ocupando las instituciones, robar, destrozar, pillar, quemar las calles".

En ese sentido, ha mostrado su apoyo a sus compañeros de Barakaldo que este miércoles fueron "agredidos" y ha lamentado no poder "pedirle explicaciones" al presidente del Gobierno por la situación de las calles, ya que ha argumentado que es él mismo "quién está detrás de la violencia".

En cuanto a las cargas policiales que se produjeron durante las protestas por la huelga general de este 11 de noviembre, ha defendido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha sostenido que es la Policía quien "defiende mejor" a los trabajadores más que los "sindicatos verticales al servicio de Sánchez".

En su opinión, la "violencia de las calles" es una consecuencia directa de las políticas ejecutadas por el Gobierno de Sánchez como la aprobación de la Ley de Amnistía y los pactos con EH Bildu, que en su opinión "justifica el tiro en la nuca y el coche bomba". "Eso le parece legítimo. Blanquear y legitimar a Bildu y amnistiar al golpe de Estado y a su violencia", ha apuntado.

RELACIONES CON LOS SINDICATOS

Preguntada por las relaciones de un "posible Gobierno de Feijóo" con los sindicatos, ha espetado que son las propias organizaciones las que rompen las relaciones. Para el Partido Popular la relación debe ser cordial, pero que si ellos insisten en ser un "tentáculo sanchista" es muy difícil.

En referencia al reproche del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo al mensaje que el PP publicó este miércoles durante la huelga general en 'X', donde se veía a dirigentes sindicales comiendo gambas, Álvarez de Toledo ha dicho que no es ningún "chiste" y que en la imagen faltan "las ostras, las angulas, el caviar y la trufa blanca".

De esta manera, ha cuestionado la labor de los sindicatos y ha remarcado que la "única vivienda" que les preocupa es la "Moncloa". Además, ha denunciado que se han pasado ocho años de "brazos cruzados" ante la "destrucción" de la clase obrera y que por tanto merecen su "rechazo".

IMPUESTOS Y PINGANILLOS

Álvarez de Toledo ha respondido a la referencia "expresa" de la candidata a la presidencia del Gobierno por el Frente Amplio, Ada Colau, que aseguró que había que "freír a impuestos" a Álvarez de Toledo y sus amigos. En ese sentido, ha agradecido que Colau sea tan "clara" al hablar de la política fiscal que llevará a cabo si gobierna.

La diputada ha contestado también a la candidata de Junts per Cataluña, Miriam Nogueras, quien comentó que si de su partido depende, el PP "comería pinganillos cuatro años más": "La eliminación de los pinganillos será una de las primeras medidas que llevaremos a cabo". "Defiendo una lengua común punto de encuentro de todos, entre españoles no existen los pinganillos", ha remachado.

Por último, preguntada por el indulto al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha sentenciado que responde a un intento de Sánchez de "indultarse a si mismo".