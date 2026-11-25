La candidata número dos por Madrid del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, interviene en un acto de campaña de cara a las Elecciones Generales del 29N, en la Caja Mágica, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Los populares intensifican l - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Popular y número dos del PP al Congreso en la lista por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha animado a los españoles a ser "patriotas" y votar "masivamente" en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Dicho esto, ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no tienen "miedo".

"Traigo un mensaje para Pedro Sánchez. No tenemos miedo. No tenemos miedo al fraude. Frente a tus urnas de cartón, nuestra ilusión de hierro. El único pucherazo seguro es la abstención y nosotros vamos a inundar España de votos", ha enfatizado Álvarez de Toledo.

Así se ha pronunciado en un mitin en la Caja Mágica de Madrid ante unas 10.000 personas, según fuentes de la organización, en el que también han participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"POR SUPUESTO QUE NOS VAMOS A ATREVER"

Álvarez de Toledo, que ha citado a Azaña, ha asegurado que no tienen "miedo al odio" y ha recriminado a la izquierda que haya querido "enfrentar y dividir a los españoles", pero ha subrayado que no lo han conseguido.

Además, ha afirmado que no tienen "miedo a la violencia" y ha citado como ejemplo a su candidato en Guipúzcoa Jon Echeverría, de 22 años, al que "lanzaron piedras" y "amenazaron" pero, a su juicio, es un ejemplo de la juventud "libre, valiente y adulta que planta cara a los violentos". "Jon encarna esa España nueva, luminosa y esperanzada, y milita en el Partido Popular", ha enfatizado.

Álvarez de Toledo ha dicho que el PP "por supuesto" que esta vez se va a "atrever" porque son el partido que "no cedió ante el chantaje" de ETA tras el secuestro de Miguel Ángel Blanco; que "ilegalizó al brazo político de ETA"; que aplicó el artículo 155 para "desalojar a unos golpistas de poder y defender la convivencia democrática"; y el que ha defendido "la dignidad de España en Ceuta" con Juan Jesús Vivas como su "pequeño gran héroe nacional".

RETRATA A FEIJÓO COMO UN GESTOR "SOLVENTE" Y "BUENA PERSONA"

La diputada del PP ha subrayado que ahora van a "reconstruir España piedra a piedra" y al frente de esa tarea "hercúlea" se va a poner Alberto Núñez Feijóo al que ha definido como "un hombre decente, un gestor solvente, un reformista valiente" y "una buena persona". "Se ha echado la nación a la espalda y ahora le toca a la nación responder", ha señalado.

Por eso, ha animado a acudir "masivamente" a las urnas el próximo domingo porque el destino de España depende de cada uno de los españoles con una responsabilidad que es "personal e indelegable". A su entender, el futuro de España está en las manos de los ciudadanos.

"Así que votad, votad y votad, masivamente, con determinación, con alegría. El cambio no es que sea necesario, es que es imprescindible. Sed patriotas, sed inconformistas, sed valientes, sed españoles, en el sentido más emocionante de la palabra, ciudadanos comprometidos con una nación democrática", ha proclamado.

Álvarez de Toledo ha subrayado que, de esa manera, cuando haya pasado todo esto y recuerden estos años con "estupor e incredulidad" y alguien pregunté quién echó a Pedro Sánchez, podrán decir: "A Pedro Sánchez lo eché yo".