Álvarez de Toledo dice que Sánchez "se ha convertido en un patético populista sin pueblo": "Solo le queda la violencia"

Presentación de las candidaturas del PP al Congreso en Madrid junto al líder de PP, Alberto Núñez Feijóo - ALEJANDRO MARTINEZ VELEZ

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada y número dos del PP en la lista de Madrid al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez de "legitimar la violencia" tras "amnistiar la violencia del golpe de Estad en Cataluña" y convertir a Bildu en "socio referente del Gobierno". Por eso, tras los disturbios estos días en Barcelona y Bilbao, ha afirmado que "la vuelta de la violencia no es casualidad".

"Sánchez se ha convertido a estas alturas en un patético populista, sin pueblo. Solo le queda la violencia", ha aseverado Álvarez de Toledo en el acto de presentación de las candidatura de Madrid al Congreso en Madrid junto al líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Álvarez de Toledo ha afirmado que Sánchez, "como ha perdido la calle", "pretende incendiarla". A su juicio, "la vuelta de la violencia no es casualidad, es el resultado de una política", después de que se llame "fascista a todo discrepante" y se asegure que PP y Vox "no son la alternancia".

"Cuando tú haces eso, preparas el terreno para la intimidación, pero en el caso de Sánchez se ha ido más lejos. Él ha legitimado la violencia de dos formas concretas", ha dicho, para recordar que ha "amnistiando la violencia del golpe de Estado en Cataluña" y ha convertido a Bildu "en socio referente del Gobierno sin exigirle condenar la violencia".

"YA TIENE SÁNCHEZ SU KALE BORROKA"

A su entender, el mensaje es "demoledor" porque "se puede justificar el terror y ser socio del poder". "Era cuestión de tiempo que surgieran cachorros dispuestos a practicar lo que sus mayores justifican", ha avisado, para añadir que "ya tiene Sánchez su kale borroka".

Tras los disturbios en los últimos días en Barcelona y Bilbao, Álvarez de Toledo ha afirmado que "los neoetarras son hijos de Bildu y Sánchez", por lo que ha defendido que "los destrozos los paguen sus padres" y "la factura a Ferraz".

La dirigente del PP ha dicho que el PP no tiene "miedo" ante su "intimidación" y ha garantizado que con Feijóo en el Palacio de la Moncloa españa "tendrá un Estado que garantice el orden y la libertad, porque no hay libertad sin orden, ni orden sin autoridad".

"No vamos a permitir que destrocen la convivencia española para impedir la alternancia democrática", ha avisado.

Feijóo ha afirmado que van a reconstruir "piedra a piedra este país desde sus cimientos" y "desde su suelo moral". "Nuestro deber moral es legar esa paz civil a nuestros hijos", ha manifestado.

Según ha dicho, hay mucha gente que pregunta al PP si se van a atrever y ella ha dicho que "por supuesto" porque son "el partido que plantó cara al chantaje más cruel de la democracia, el secuestro de Miguel Ángel Blanco", "el partido que ilegalizó el brazo político de ETA", el "partido que aplicó el artículo 155 de la Constitución en Cataluña" y el partido "que ha defendido la nación y la frontera" e Ceuta.