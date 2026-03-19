(AMP) Ametic alerta de un "punto de inflexión" en Europa por aceleración tecnológica y cambios geopolíticos

Ametic - MATIAS RUIZ-CLAVIJO

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ametic, la patronal de la industria digital en España, Francisco Hortigüela, ha alertado de que Europa atraviesa un "punto de inflexión", al considerar que la aceleración tecnológica en la transformación industrial y las nuevas dinámicas geopolíticas están redefiniendo el mapa global de la innovación.

"Europa vive un auténtico punto de inflexión. La aceleración tecnológica en la transformación industrial y las nuevas dinámicas geopolíticas están redefiniendo el mapa global de la innovación", ha subrayado Hortigüela durante la apertura institucional del I Foro Europeo de Innovación y Emprendimiento: 'Más allá de los 27', organizado este jueves por Ametic.

En el encuentro se ha puesto de manifiesto, principalmente, la visión europea del sector, además de abordarse cuestiones como la futura Ley de Innovación o el denominado 'régimen 28'.

En este contexto, el presidente de Ametic ha señalado que este foro nace en un momento "especialmente relevante". "La capacidad de Europa para generar, escalar y consolidar empresas tecnológicas será determinante para reforzar nuestra competitividad, nuestra autonomía estratégica y la sostenibilidad de nuestro modelo económico", ha apuntado.

Hortigüela ha indicado que durante la jornada se abordarán instrumentos fundamentales para impulsar el ecosistema, como la financiación de la innovación, los incentivos a la I+D, la compra pública innovadora y el papel de programas europeos como Horizonte Europa y el futuro Fondo Europeo de Competitividad. "España quiere y puede desempeñar un papel relevante en este proceso", ha defendido.

Asimismo, ha subrayado la importancia de construir un entorno más ágil y competitivo, que elimine barreras regulatorias, facilite el acceso a financiación y fomente una mayor capacidad de asunción de riesgo, elementos clave para impulsar la innovación disruptiva y el crecimiento de empresas tecnológicas en Europa.

"Desde esta posición aspiramos a contribuir activamente a la construcción de una Europa más innovadora, más competitiva y tecnológicamente más integrada", ha concluido el presidente de Ametic.

Por su parte, el representante de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha indicado en su intervención institucional que para la Comisión Europea, "la innovación y el emprendimiento no son sólo motores de crecimiento económico, sobre todo son herramientas esenciales de competitividad, de autonomía estratégica y, sobre todo, generadores de prosperidad para Europa en un mundo cada vez más competitivo".

El acto también ha estado presidido por la secretaria general de Innovación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Teresa Riesgo, y el presidente del Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre la evaluación intermedia de Horizonte Europa, Manuel Heitor.

En esta línea, Riesgo ha destacado que: "Estamos en un momento clave para la innovación: la necesidad de innovar para alcanzar la soberanía tecnológica que cada día necesitamos más, las nuevas propuestas regulatorias y financieras que vienen de Europa (EU-Inc, Innovation Act, MFF2028-2034), y el fuerte avance que la innovación tiene en España con la generación de ecosistemas vibrantes y bien articulados".

'RÉGIMEN 28'

Hortigüela también se ha referido al 'régimen 28', tras conocerse que la Comisión Europea ha presentado una iniciativa para facilitar la creación de empresas en la Unión Europea que permitirá constituir sociedades en un plazo máximo de 48 horas y sin exigencia de capital mínimo, mediante procedimientos íntegramente digitales y con reconocimiento en todos los Estados miembro.

Este régimen introduce un sistema opcional que coexistirá con las legislaciones nacionales y permitirá a las empresas acogerse a un conjunto armonizado de normas, reduciendo las diferencias entre los marcos jurídicos de los Veintisiete, bajo una nueva forma jurídica de empresa a escala europea llamada 'EU Inc'.

La propuesta busca así simplificar la actividad empresarial en el mercado único, donde actualmente las compañías deben adaptarse a múltiples normativas nacionales y a decenas de formas societarias distintas, lo que, según advierte el Ejecutivo comunitario, encarece y retrasa su desarrollo.

Así, el presidente de Ametic ha destacado que el 'régimen 28' es una propuesta "especialmente relevante" para el ecosistema emprendedor europeo, "cuyo objetivo es facilitar el escalado de 'startups' y de empresas innovadoras en todo el mercado europeo, superando las fragmentaciones regulatorias y administrativas que aún limitan su crecimiento".

Por otro lado, el representante de la Comisión Europea en España ha indicado que lo que propone el organismo internacional es "muy simple, una única estructura societaria que las empresas puedan elegir para superar esa fragmentación, para facilitar la creación y la expansión en el mercado interior". "Todo emprendedor podrá crear una compañía en un plazo máximo de 48 horas desde cualquier lugar de la Unión Europea de forma telemática, 'online'", ha explicado.

"Esto va a ser un punto de inflexión en nuestra agenda de competitividad, que hoy discute el Consejo Europeo. La Comisión además ha pedido al Parlamento y al Consejo que adopten esta propuesta a más tardar antes de final de año. No podemos esperar, hay un sentido de urgencia, esto hay que aprobarlo rápidamente para que puedan beneficiarse de ello todos los emprendedores europeos", ha considerado Calleja.