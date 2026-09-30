Avatel plantea un ERE para adaptar su estructura al mercado y garantizar su sostenibilidad

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Avatel Telecom ha comunicado a la representación de los trabajadores su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo, que someterá al correspondiente periodo de consultas en el marco del 'Plan de Racionalización' de la compañía, según ha informado la propia empresa a través de un comunicado.

La propuesta busca adecuar la estructura de la compañía a la evolución del mercado y a otras circunstancias ajenas a su actividad ordinaria, con el objetivo de reforzar su competitividad y sostenibilidad a largo plazo.

Asimismo, la empresa ha asegurado que afronta este proceso con "responsabilidad, sensibilidad, voluntad de diálogo" y la firme intención de alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Durante el periodo de consultas, se analizarán diversas alternativas "con el fin de minimizar la afección social", ha asegurado Avatel.

El alcance definitivo del procedimiento se concretará una vez finalizado el periodo de consultas, y desde Avatel se informará de los avances relevantes respetando en todo momento los tiempos de la negociación.

TRES ERES

El pasado mes de abril, los sindicatos y Avatel Telecom cerraron un acuerdo para completar la firma del convenio colectivo --suscrito por unanimidad-- tras las negociaciones con la dirección de la compañía, que mejoró las retribuciones salariales de los aproximadamente 1.200 trabajadores de la empresa.

Este nuevo ajuste de personal se suma a los dos procesos de reorganización ejecutados por la firma en los últimos años. El primero de ellos, anunciado en mayo de 2024, se cerró con la salida de 374 trabajadores tras el acuerdo pactado con la representación sindical, mientras que el segundo despido colectivo se puso en marcha a comienzos de 2026 y afectó finalmente a 290 empleados en más de un centenar de centros de trabajo repartidos por el territorio nacional.