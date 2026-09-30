(AMP) Azcón avisa: el decreto de 'data centers' puede paralizar la inversión de 13.471 millones de Blackstone

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha cifrado en un total de 13.471 millones de euros la inversión que QTS, filial de Blackstone va a realizar en un centro de datos --Proyecto 'Rhodes'-- en Calatorao (Zaragoza), y ha advertido de que "existe un riesgo real" de que se paralice esta inversión empresarial si se aplica el Real Decreto elaborado por el Gobierno de España en los términos en que está redactado el borrador. El Ejecutivo ha aprobado el PIGA de este proyecto.

Azcón ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha afirmado que esta es la inversión anunciada por una multinacional en Aragón en este campo, apuntando que se crearán 1.200 puestos de trabajo anuales en la fase de construcción y cuando empiece a operar habrá 200 trabajadores con empleos "estables y bien retribuidos", añadiendo que cuando esté completado, dentro de varios años, dará empleo a 3.400 personas.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recalcado que el proyecto Rhodes, puede llevarse a término con la normativa de centros de datos que prepara la Comisión Europea, pero no con el Real Decreto elaborado por el Gobierno de España, actualmente en fase de borrador.

También ha dicho que el Ayuntamiento de Calatorao ingresará, a partir de 2028, un millón de euros anuales, aproximadamente, por el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Por otra parte, se ha mostrado dispuesto a recibir en el Gobierno de Aragón al alcalde, David Felipe, para dialogar sobre la construcción de vivienda para asentar población.

En otro orden de cosas, Jorge Azcón ha defendido el fichaje de su ex asesora Marta Ríos por la multinacional Blackstone, señalando que cuando dejó el Ejecutivo trabajó para la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ) durante mes y medio, y ha aclarado que no trabajará en el proyecto Rhodes, que ya está diseñado.