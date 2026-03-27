(AMP) Izertis reanuda su contrato de liquidez con Renta 4 tras comprar 330.855 acciones propias

Archivo - El presidente y CEO de Izertis, Pablo Martín, con la cuerda de la campana tras romperse después de tocarla por el comienzo de la cotización de la compañía en el Mercado Principal de la Bolsa, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 4 de julio de - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Izertis ha reanudado el contrato de liquidez suscrito con Renta 4 Banco el pasado 4 de julio, cuyo objetivo era facilitar la adquisición de 330.855 acciones propias mediante la compra en bloque.

La tecnológica asturiana ha vuelto a ponerlo en marcha después de haberlo suspendido temporalmente esta mañana.

La compañía ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estas acciones se destinarán a la ejecución de operaciones corporativas y, en su caso, al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de incentivos basados en la entrega de acciones a directivos y empleados de la sociedad y/o de las empresas de su grupo.

Las acciones de Izertis permanecían planas este viernes hacia las 15.00 horas, al intercambiarse a un precio unitario de 9,28 euros.