AMP.- Meloni envía sus condolencias por el accidente en Adamuz, noticia que recibe "con gran tristeza"

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha manifestado en las últimas horas su pesar por el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) en el que han descarrilado dos trenes de alta velocidad, dejando al menos 39 muertos, y ha mandado su más sentido pésame a los allegados de las víctimas.

La jefa del Ejecutivo italiano ha recibido la noticia de la tragedia en la localidad cordobesa "con gran tristeza" y ha señalado en redes sociales que "Italia comparte el dolor de España por esta tragedia". "Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias", ha agregado.

En esta línea, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha mostrado su "profunda conmoción" por el "trágico accidente ferroviario en Adamuz". "Mis pensamientos están con las familias y seres queridos de las víctimas", ha afirmado.

"Les ofrezco mis sinceras condolencias", ha dicho, al tiempo que ha deseado "una pronta recuperación a los heridos". "Alemania está junto a España en estos momentos", ha apostillado.

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha enviado "(sus) más sinceras condolencias a las familias afectadas" por el siniestro, en un breve mensaje en el que ha afirmado que su país "está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles".

También ha reaccionado el primer ministro canadiense, Mark Carney, que se ha mostrado "conmocionado" ante el suceso y, "en nombre de" sus connacionales, ha transmitido su pésame a las familias de las víctimas y deseado una "pronta recuperación a todos los heridos".

Horas antes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha lamentado la "tragedia" en la provincia de Córdoba. "Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado", ha declarado en la misma red social.

Al menos 39 personas han muerto y otras 152 han resultado heridas tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad registrado en Adamuz (Córdoba) sobre las 19.45 horas de este domingo, y el posterior choque de otro tren que circulaba en sentido contrario por la vía contigua, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo de emergencias.