(AMP) Telefónica lanza una emisión de bonos por 700 millones de dólares australianos

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MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Telefónica, a través de su filial Telefónica Emisiones, ha lanzado este martes una emisión de bonos en el mercado australiano, con la garantía del grupo, por un importe total de 700 millones de dólares australianos (426,5 millones de euros), según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Esta operación está alineada con la búsqueda de las mejores alternativas de financiación para la compañía. Con ella, logra el objetivo de abrir una nueva base inversora y diversificar sus fuentes de financiación a nivel global", ha subrayado la compañía, que realiza por primera vez una emisión de dólares australianos.

En concreto, la emisión consta de dos tramos: uno por un importe de 300 millones de dólares australianos (182,8 millones de euros), con vencimiento el 30 de junio de 2032, y un cupón del 5,962% anual y otro por importe de 400 millones australianos (243,7 millones de euros), con vencimiento el 30 de junio de 2036 y cupón del 6,552% anual.

Ambos son pagaderos semestralmente y con un precio de emisión a la par (100%).

La compañía ha destacado que la operación ha sido bien acogida por el mercado con un libro de órdenes tres veces sobresuscrito y "gran calidad" de la demanda inversora.

Telefonica ha cubierto el riesgo en dólares australianos mediante un instrumento derivado pagadero en euros, resultando en un coste similar al de una emisión en euros, con el beneficio de diversificar la base inversora.

El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el próximo 30 de junio, según ha informado la compañía, que solicitará la admisión a negociación de los bonos en la Bolsa de Valores de Australia (Australian Securities Exchange).

Dicha operación da continuidad a las cuatro operaciones cerradas en 2026: una emisión de un bono híbrido verde por importe de 1.750 millones de euros, estructurado en dos tramos de 900 millones y 850 millones, respectivamente; una emisión de un bono sénior por importe de 170 millones de francos suizos; una emisión de un bono verde por importe de 1.000 millones de euros; y una emisión de un bono sénior por importe de 750 millones de euros.