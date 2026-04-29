La AN cita a Koldo y Aldama a declarar el 14 de mayo tras el informe UCO sobre Baleares

El empresario Víctor de Aldama, a su llegada al Tribunal Supremo, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juez que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno, ha citado a declarar el próximo 14 de mayo al empresario Víctor de Aldama y a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, en calidad de investigados tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama de mascarillas.

Así lo expone el magistrado en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicita el traslado de Koldo García desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra desde el pasado noviembre en prisión provisional, hasta la sede de la Audiencia Nacional el día de la declaración.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido la declaración de ambos después del informe de la UCO sobre Baleares, para seguir ahondando en las relaciones existentes entre los miembros de la presunta organización criminal que integrarían, entre otros investigados, Aldama, Koldo y el exministro Ábalos.

Dicho informe recordaba que los contratos de material sanitario, enmarcados en la pandemia del coronavirus, "constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo", una relación que le permitía al empresario "tener acceso" al exministro.

Asimismo, señalaba que esta "relación económica" se mantuvo hasta ocho meses más tarde de que Ábalos y Koldo fueran cesados, por lo que "este patrón" de pagos de Aldama no se "ceñirá a actuaciones concretas" sino "al aseguramiento de su capacidad de influencia" para obtener "un lucro económico".

A principios de febrero, el Supremo envió a la Audiencia Nacional la parte de la investigación del 'caso Koldo' relativa a presuntos amaños de obra pública, declarando perdida su competencia después de que renunciase a su acta de diputado Ábalos, que también se encuentra en prisión provisional.

El magistrado Ismael Moreno indaga en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen a la causa las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, y que parcialmente está siendo juzgada en la actualidad por el Supremo, en la que están acusados Ábalos, Koldo y Aldama.

En una pieza separada de esta causa se incluye la investigación sobre los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para gastos anticipados, que continúa bajo secreto de sumario.