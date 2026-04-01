La AN deja en libertad provisional al ciudadano ucraniano detenido en Alicante por presuntamente espiar para Rusia

Archivo - Fachada de la sede García Gutiérrez de la Audiencia Nacional, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha dejado en libertad al ciudadano ucraniano detenido el pasado marzo en Elda (Alicante) en el marco de una investigación de la Oficina Federal de Policía Criminal alemana (BKA), acusado de realizar espionaje para Rusia.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, que han explicado que la titular de la Plaza 3 del Tribunal Central de Instancia, María Tardón, ha tomado esta decisión de acuerdo con la petición de la Fiscalía, que pidió la libertad del hombre.

Según las mismas fuentes, la magistrada le ha impuesto como medidas cautelares la designación de un domicilio y teléfono donde pueda ser localizado y presentarse en un juzgado cada 15 días.

El día de su detención, la Policía Nacional indicó que sobre el detenido en Alicante pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades de Alemania. "El arrestado está acusado de realizar presuntas actividades de espionaje encargadas por actores ubicados en Rusia", ha precisado. Las fuentes jurídicas indican que dicha OEDE se sigue tramitando.

UNA COLABORADORA

La Fiscalía Federal alemana adelantó que la BKA había desarrollado una operación junto con la Policía Nacional, deteniendo en Elda a un hombre ucraniano, de 43 años, así como a una mujer rumana de 45 años en la ciudad de Rheine, en el noroeste de Alemania.

Según la investigación coordinada por la Fiscalía General de Alemania, el detenido había llevado a cabo labores de inteligencia en territorio alemán antes de trasladarse a España. El objetivo de estas vigilancias era un ciudadano alemán dedicado al envío de drones y componentes tecnológicos a Ucrania en el marco del actual conflicto bélico.

Además, el arrestado había estado recopilando información sensible sobre el objetivo, tanto a través de las redes sociales como de forma física y directa, según ha añadido la Policía Nacional.

La colaboradora, una ciudadana de nacionalidad rumana, fue detenida también el pasado lunes en la ciudad alemana de Rheine en un operativo de fuerzas especiales y la Oficina Regional de Investigación Criminal de Baviera.