El filántropo propalestino Fergie Chambers durante la vista de extradición. - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha decidido dejar en libertad provisional con medidas cautelares al multimillonario propalestino Fergie Chambers, reclamado para su extradición por Estados Unidos, mientras analiza los errores de traducción en documentación del proceso reconocidos por las autoridades estadounidenses.

En un auto de este viernes, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal acepta la petición de libertad de su defensa y como medidas cautelares le impone comparecer ante el juzgado más próximo a su domicilio los lunes de cada semana, la prohibición de abandonar España, la entrega de su pasaporte y la designación de un domicilio, así como comparecer ante el tribunal cuantas veces sea llamado.

Los magistrados hacen hincapié en la información complementaria aportada por Estados Unidos después de la vista de extradición, en la que comunicaban determinados errores, que se califican como "sustanciales e involuntarios", en la traducción al español de la declaración jurada de una agente del FBI presentada como apoyo a su solicitud de extradición y que fue realizada por una empresa privada.

A su juicio, esa "novedad procesal" puede tener una "posible relevancia" en el resultado final del proceso de extradición y "no puede ser descartada sin más", ya que genera en esta fase dos efectos inmediatos, empezando por que pueda poner en cuestión, al menos de momento, la fidelidad de la traducción proporcionada por las autoridades americanas "con la consiguiente disminución, al menos temporal, o solidez fundamento de la solicitud de extradición".

Y como segundo efecto, apuntan a la "probable dilación" en la resolución final de este proceso de extradición que viene determinada por la presencia de esos errores de traducción "expresamente reconocidos por el estado reclamante y cuya relevancia puede ser necesario analizar".

De ahí que la Sala de lo Penal proceda a modificar la situación del reclamado, que se niega a ser entregado, mientras que la Fiscalía española es partidaria de la extradición.

"Sin perjuicio de la decisión definitiva que haya de adoptarse en lo que se refiere a la procedencia o improcedencia de la extradición formulada a la vista del resultado que pudieran arrojar las comprobaciones que pueda reclamar este tribunal con relación a la referida traducción para el caso de que se estimen necesarias y procedentes, una vez que el Ministerio Fiscal haya informado al respecto", apostilla.