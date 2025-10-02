La AN estudia hoy si extradita a EEUU a un exdirectivo de la ONU reclamado por EEUU por soborno y blanqueo

Está acusado de recibir comisiones para desviar 60 millones en subvenciones y préstamos

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) estudia este jueves si accede a extraditar a Estados Unidos al exdirector ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) Vitaly Vanshelboim, a quien reclaman para juzgarle por presuntos delitos de soborno, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

A favor de la extradición está la Fiscalía española, que en un escrito, recogido por Europa Press, apunta que los supuestos hechos habrían ocurrido entre septiembre de 2015 y agosto de 2023 en su papel como directivo de esa agencia de la ONU, añadiendo que se cumplen los requisitos para acceder a la solicitud de extradición.

Vanshelboim habría recibido al menos dos millones de dólares de un empresario británico a cambio de desviar a compañías vinculadas a este último aproximadamente 60 millones de dólares en subvenciones y préstamos para el desarrollo de vivienda asequible, energía renovable e infraestructura sanitaria, según el escrito.

Esas "cuantiosas" subvenciones y préstamos "no estaban debidamente garantizados" y los "dejó impagados en ejecución del plan que ambos idearon", precisa la Fiscalía.

Y agrega que "con la cuantiosa suma obtenida", ambos realizaron una serie de transferencias electrónicas a una cuenta corriente controlada por el reclamado, con el objetivo de "aflorarlos en el tráfico jurídico ordinario".

Vanshelboim fue detenido el pasado marzo en virtud de una orden internacional de detención emitida por el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito Sur de Nueva York para enjuiciamiento.

La jueza de la AN María Tardón acordó su ingreso en prisión provisional por el riesgo de fuga que existe al tratarse de hechos de "considerable gravedad".