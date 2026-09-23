La AN impone 17 años de cárcel a Sito Miñanco por introducir casi 4 toneladas de cocaína y absuelve al abogado Boye

Archivo - Sito Miñanco (c) en la Audiencia Nacional, a 13 de febrero de 2025, en San Fernando, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a 17 años de cárcel al narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, por la operativa para introducir en 2017 en Europa casi cuatro toneladas de cocaína, mientras que ha absuelto al abogado Gonzalo Boye de los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental.

A través de una sentencia, recogida por Europa Press, la Sala de lo Penal sentencia al narcotraficante gallego por la denominada 'Operación Mito' por delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales cometido en el seno de una organización criminal

Los magistrados imponen a Prado Bugallo, para quien la Fiscalía Antidroga pedía 31 años y medio de cárcel, multas por más de 420 millones de euros, a la vez que le aplican la agravante de reincidencia y la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

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