La AN juzga a un hombre que humilló a Ortega Lara, alabó el Holocausto y mostró su "odio" hacia los suramericanos

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) juzga este miércoles a un hombre al que la Fiscalía acusa de humillar al funcionario de prisiones secuestrado por ETA, José Antonio Ortega Lara, de alabar el Holocausto y de mostrar su "odio" hacia los suramericanos y las personas homosexuales.

En el escrito de acusación, recogido por Europa Press, el Ministerio Público pide una condena de seis años de prisión: tres años de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo con humillación a las víctimas y otros tres por un delito de odio.

La Fiscalía detalla que el acusado creó dos perfiles en la red social Facebook en los que, bajo los alias 'Patxi Norry' y 'Mariano Lopez Santos', se prodigó en publicaciones en las que hacía gala de su odio "hacia personas por razón de su raza, sobre todo, los judíos y los suramericanos".

"Cuando dicen k Hitker trajo el mal a la humanidad... pienso k se refieren a k no akabó kon él (...) Vuelve, enano con bigote... vuelve y akaba el trabayo, chapuzero de mierda", escribió en una serie de mensajes.

En otra de sus publicaciones, el acusado aseguró que le gustaría "dar un golpe de Estado y montar gulags". "Kampos de exterminio, de konzentrazion... y después... bajarme de la nube. En Israel se preguntan Ser Hor no Ser. No os apetece hacer una buena parrillada en Israel??? Todos los judíos kojidos de la mano, hacia la extinción", añadió.

Pero, además, el acusado cargó contra homosexuales ante una noticia sobre la adopción de niños. "Ufff k asco sudakas de mierda, monos a medio evolucionar", criticó.

Ante una noticia de prensa sobre hinchas de fútbol en Argentina, el acusado escribió: "Puta raza mestiza de mierda, simios kon ropa, sudakas muertos de hambre, me dais mucho asko. Me parecéis monos a medio kamino de la evoluzion. Para 4 sudamerikanos, mexicanos, centroamerikanos..etc k valen la pena no tengo porke respetar al resto... ni su puta raza paleolítica".

En la misma red social, destaca la Fiscalía, "con carácter abierto, pudiendo verse sin ningún tipo de restricción", compartió consignas contra el funcionario de prisiones Ortega Lara, que permaneció 532 días secuestrado en un zulo por parte de ETA.

"Última hora... se descubre k Ortega Lara era un topo de ETA (...) Y díganos señor Ortega , kual es su opinión sobre el movimiento underground??? (...) Ortega Lara rodará tb la Cabina 2", escribió en su perfil.

El Ministerio Público recoge en su escrito otra serie de comentarios de diversa índole y que fueron publicados desde sus dos cuentas, en las que sumaba un total de 283 amigos.