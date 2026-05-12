La AN levanta el procesamiento del exjefe de la UDEF que escondía 20 millones en su casa pero le mantiene imputado

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MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha decidido revocar el procesamiento de Óscar Sánchez, el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que escondía 20 millones de euros emparedados en su casa, así como el de otros supuestos implicados en la presunta red de narcotráfico, al estimar un recurso de la Fiscalía, partidaria de que la investigación siga abierta.

Según un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal de la AN da la razón al Ministerio Fiscal frente a la decisión del juez instructor, Francisco de Jorge, que había acordado el procesamiento en varias tandas de diversos investigados, entre ellos el exjefe de la UDEF y el presunto líder de la trama, Ignacio Torán.

Los magistrados emplazan al instructor "a la conclusión de la fase de investigación para proceder al dictado de un único auto de procesamiento con la estructura que estime conveniente".

Fue la Fiscalía Antidroga la que pidió que, en causas dotadas de la complejidad como este caso, "con diversas ramas de investigación cuyos resultados pueden incidir en las restantes, resulta razonable que la descripción de hechos que implica el procesamiento se efectúe una vez que el órgano instructor cuente con la totalidad de los datos que conformarán el sumario", según se recoge en el auto.

La Sala de lo Penal indica que Antidroga entendió que la investigación policial, aunque "muy avanzada", permanece abierta y "podría aportar nuevos datos" que podrían derivarse otras diligencias a practicar o una mejor identificación de las conductas desarrolladas por cada uno de los investigados".

Tampoco veía Antidroga "el motivo" que justifique un procesamiento por separado y en distintas fases de los presuntos implicados, recuerdan los magistrados.

Por ello, la Sala considera que en este caso "son más las causas perniciosas, que beneficiosas, que concurren en la decisión de división del procesamiento acordada por el instructor", y señala que no puede darse "hasta la conclusión completa de la investigación".

El exjefe de la UDEF fue procesado por presuntos delitos tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos en una causa que engloba a varios investigados y empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico y acelerada por el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en octubre de 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

La Policía sospecha que Óscar Sánchez estuvo presuntamente implicado en la introducción de, al menos, 39 contenedores --sólo dos fueron intervenidos-- con unas 73 toneladas de cocaína, por los que Ignacio Torán le habría pagado más de 32 millones de euros.