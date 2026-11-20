El exjuez Luis José Sáenz de Tejada a su llegada a declarar a la Audiencia Nacional imputado por el 'caso Leire Díez' - EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha ofrecido a Cintia Rocho, la mujer que afirmó que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada le habló de "eliminar" a Beatriz Biedma, la jueza que investigó a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, declarar como testigo por videoconferencia, después de que esta hubiera solicitado escolta policial para acudir a su citación el próximo martes.

El juez Francisco de Jorge, en sustitución del juez instructor del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, responde así mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press a la petición que formuló Rocho, en la que reclamó de forma "urgente" escolta policial para su declaración porque dice que al saberse día y lugar de su comparecencia aumenta el "peligro" de "sufrir un atentado".

Rocho, presuntamente vinculada a un supuesto clan de narcotráfico, solicitó al juez escolta policial y protección para su declaración frente a "amenazas de muerte" que aseguró que sufre "desde hace años", y por ello pidió ser trasladada hasta la Audiencia Nacional "con escolta de agentes de la autoridad, desde el punto que se determine reservadamente", y que se garantice "de manera extraordinaria" su seguridad "durante la llegada y el acceso, con las medidas operativas que los responsables policiales consideren adecuadas".

Además, indicó que tras el fallecimiento de un hombre en Badajoz el pasado miércoles, se incrementó su "temor", aunque "sin afirmar una vinculación acreditada entre dicho homicidio y las amenazas" que manifestó sufrir, "ni atribuir su autoría a ninguna de las personas investigadas en estas diligencias".

En esa misma petición, Rocho aclaró que su "voluntad es comparecer y colaborar con la Administración de Justicia", pero que para poder "cumplir con esa obligación en condiciones de seguridad", necesita "una respuesta preventiva que no se limite al interior de la dependencia en la que deba declarar, sino que comprenda el traslado, la llegada, el acceso, la permanencia y la salida de la sede judicial".

Rocho declaró ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que Sáenz de Tejada le indicó que Biedma "era un puto grano en el culo y había que eliminarla", y que la intención, según relató la mujer, era "causarle daño físico", algo que el exjuez Sáenz de Tejada --investigado-- niega.

Pedraz citó a Rocho como testigo en el marco de la causa en la que investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que habría estado dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.