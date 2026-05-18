La AN ordena el decomiso provisional de empresas del presunto líder de la trama vinculada al exjefe de la UDEF

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, a 13 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge, que investiga la presunta trama de narcotráfico vinculada al exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Óscar Sánchez, ha ordenado el decomiso provisional de empresas del supuesto cabecilla de la organización, Ignacio Torán.

Así lo ha comunicado el juez en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que también acuerda "dirigir el procedimiento" contra las empresas controladas por Torán "por si fueran constitutivos de delito de blanqueo de capitales".

De Jorge recoge que de un informe policial sobre las empresas investigadas se desprende que "el control de las mismas lo ejerce" el presunto líder de la trama, "aunque formalmente figuren terceros" a nombre de dichas sociedades.

Por ello, el magistrado acuerda el decomiso provisional de las participaciones que Torán y presuntos testaferros tienen en diferentes empresas "por existir indicios de que se han invertido ganancias de la actividad de blanqueo en la adquisición de esas participaciones y en la constitución y financiamiento de esas sociedades".

Asimismo, requiere a la Policía "para determinar si es posible realizar un catálogo de bienes a nombre de dichas sociedades y si es posible valorar en este momento el patrimonio total de las mismas, en orden a su decomiso provisional directo o por equivalente".

EL EXJEFE DE LA UDEF DECLARARÁ ESTE MARTES

En esta causa, el juez indaga en una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en la que habría tenido un papel principal el exjefe de la UDEF.

La investigación engloba a varias empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico y la aceleró el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre de 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

En uno de los últimos oficios aportados a la causa, se detalla que Óscar Sánchez estuvo presuntamente implicado en la introducción de, al menos, 39 contenedores --sólo dos fueron intervenidos-- con unas 73 toneladas de cocaína, por los que Torán habría pagado al agente más de 32 millones de euros.

Sánchez fue detenido en octubre de 2024 y puesto a disposición judicial. El juez decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el agente, donde se mantiene hasta el día de hoy.

Este martes está prevista una declaración indagatoria de Sánchez, que se va a producir después de que la Audiencia Nacional acordara levantar su procesamiento en la causa al estimar un recurso de la Fiscalía Antidroga, partidaria de que continúe la instrucción más tiempo.