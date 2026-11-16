La AN rechaza citar como testigos a auditores y asesores del sistema antidelitos de la empresa del 'caso hidrocarburos'

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha rechazado citar como testigos a dos auditores y tres asesores que trabajaron en un sistema de prevención de riesgos penales de la empresa supuestamente situada en el presunto epicentro del 'caso hidrocarburos', Villafuel, tal y como había solicitado esa compañía.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sala de lo Penal confirman la decisión del instructor de la causa, Santiago Pedraz, de rechazar la práctica de estas diligencias, como ya hizo hace unos meses.

El magistrado investiga una presunta red criminal liderada por los empresarios Claudio Rivas, dueño de Villafuel, y Víctor de Aldama, conseguidor del 'caso Koldo', que supuestamente habría cometido un fraude de 200 millones de euros del IVA de hidrocarburos.

En julio, Villafuel pidió la declaración testifical de cinco profesionales de su sistema de prevención de riesgos penales al entender que su testimonio podría contribuir al esclarecimiento de los hechos, una diligencia que fue desestimada por el juez Pedraz en una providencia del mes de agosto.

La empresa presentó entonces un recurso de apelación alegando "arbitrariedad en la inadmisión por la falta de motivación" y recordó que el instructor "debe de practicar las diligencias de investigación que hayan sido propuestas por las partes personadas en el procedimiento, siempre que estas resulten pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos".

La defensa de Villafuel señaló, además, que los técnicos que intervinieron en el diseño e implantación del plan antidelitos son quienes tienen conocimiento directo sobre si los controles que se realizaban en el seno de la compañía eran reales o no.

Ahora, los magistrados de la Audiencia Nacional se apoyan en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para determinar que el recurso de apelación "sólo es admisible contra autos, no contra providencias, respecto de las que puede interponerse recurso de reforma, frente al que ya se podrá interponer recurso de apelación".

"Es así inadmisible el recurso de apelación directo que ha interpuesto la defensa del recurrente, en el que además denuncia la falta de motivación de la resolución recurrida, que podría haber obtenido mediante la interposición del adecuado recurso de reforma contra la providencia recurrida en apelación", aducen.

Los magistrados consideran que la diligencia propuesta por Vilafuel va dirigida a posibilitar la aplicación de un eximente de responsabilidad a la empresa, por lo que "sería más bien apta para practicarse en el juicio oral, no durante la instrucción para la que resulta innecesaria y dilatoria".

"Debe recordarse que, durante la fase de instrucción, las diligencias de investigación han de limitarse a las necesarias para acordar el procedimiento adecuado para el enjuiciamiento o, por el contrario, el sobreseimiento de las actuaciones", agregan.

Por ello, "no se trata, por tanto, en ese momento procesal de precisar todas y cada una de las circunstancias que concurrieron en la realización de los hechos investigados, sino solo aquellas que puedan ser relevantes para esa decisión", indican.