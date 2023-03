Ana Miranda (BNG) pide una queja de la Eurocámara por su deportación de Israel cuando iba en misión oficial

BRUSELAS, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de BNG, Ana Miranda, ha pedido este miércoles una queja formal por parte del Parlamento Europeo por su deportación de Israel cuando viajaba en misión oficial, denunciando la "injerencia" de las autoridades israelíes en el trabajo de los eurodiputados.

"No me han dejado entrar porque he defendido a Palestina. Eso es muy injusto", ha afirmado en rueda de prensa, donde ha explicado los detalles de su deportación el pasado 21 de febrero cuando vio denegada su entrada a Israel a su llegada al aeropuerto de Tel Aviv, pese a ser parte de una delegación parlamentaria previamente autorizada.

A este efecto, Miranda ya ha mantenido contactos con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para que conozca su caso de primera mano y pedirle una respuesta en el siguiente pleno parlamentario dentro de dos semanas.

"La presidenta está preocupada, su preocupación ha sido desde el primer momento, directa y estamos trabajando en acciones posibles. Nos gustaría una condena en el pleno de una manera o de otra; a través de debate o resolución", ha afirmado la eurodiputada nacionalista gallega.

De esta forma, Los Verdes, grupo en el que se encuadra el BNG, llevará el caso a la conferencia de presidentes de la próxima semana con la idea de convocar un debate o resolución sobre la actitud de Israel o conseguir que la presidenta tenga una mención al caso al inicio de la sesión en Estrasburgo.

Pese a que Israel alegó motivos de seguridad nacional para rechazar su entrada, Miranda sostiene que detrás del veto está su participación en la flotilla internacional de apoyo humanitario a Gaza en 2015, cuando ya fue deportada a su llegada a Palestina.

Su situación se suma al choque entre Israel y el Parlamento Europeo por el jefe de la delegación a los territorios palestinos, el eurodiputado de IU Manu Pineda, que tampoco recibió el visto bueno de las autoridades israelíes para participar en esta misión. En su caso, es la segunda vez en menos de un año que esto ocurre ya que el pasado mayo también fue vetado por Israel, en ambos ocasiones antes de viajar al país.