Ana Redondo asegura que Puente estará a su "lado" tras tener que asumir el liderazgo del PSOE en Valladolid

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta la campaña institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el Ministerio de Igualdad, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que el exministro de Transportes, Óscar Puente, estará a su "lado" en la campaña para las elecciones del 29 de noviembre tras tener que asumir Redondo el liderazgo de las listas del PSOE por Valladolid por la dimisión de Puente de todos sus cargos como consecuencia del accidente de Urda (Toledo) en el que fallecieron 69 personas.

"Asumo ese liderazgo que no estaba planificado en absoluto, pero también digo que con Óscar Puente a mi lado. No estará en el número uno, no estará encabezando, pero estará a mi lado y creo que él es la demostración de que no somos iguales", ha explicado la ministra durante la presentación de la campaña del 25N, día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En este sentido, ha subrayado que cuando en el PSOE se asumen responsabilidades se hace "con amplitud" y ha calificado la decisión de Puente de dimitir de "muy ejemplar" porque "ha dado todas las explicaciones" sobre el accidente de Urda en la Diputación Permanente y presentó "una batería de medidas en el último Consejo de Ministros y Ministras" antes de dejar tanto el Ministerio como su candidatura para los comicios.

Así las cosas, Redondo ha insistido en que este viernes empieza "una campaña ilusionante" y de "esperanza" porque el PSOE es "el partido de la remontada". La socialista ha augurado que, como ocurrió en los comicios de 2023, la formación que lidera Pedro Sánchez va a "remontar unas encuestas que ya están cambiando" y son "cada vez más optimistas".

La diputada por Valladolid ha puesto en el foco que si gobierna el PP con Vox no sería un escenario de "alternancia" sino de "involución democrática" porque Vox es "un partido negacionista" con la violencia de género y que "no reconoce las políticas de igualdad". "Creo que es muy peligroso para las mujeres y para los hombres de este país", ha censurado.

DEFIENDE QUE LA POLICÍA ACTÚE EN LAS PROTESTAS "PROPORCIONALMENTE"

Por otro lado, preguntada por la actuación de la Policía en las protestas durante la huelga general de este miércoles, la ministra ha defendido que los agentes tienen que "garantizar" que el derecho a la huelga y a la manifestación "se pueda desarrollar pacíficamente", pero que cuando se producen altercados "la policía tiene legitimidad para utilizar la fuerza", aunque ha matizado que deben actuar "proporcionalmente".

Así las cosas, ha recordado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado ya la apertura de una investigación para analizar las actuaciones de la Policía. "Cualquier utilización de la violencia o de la fuerza para evitar esa violencia tiene que ser investigada", ha insistido y ha señalado que este estudio le parece "muy oportuno" para tener "toda la información y total transparencia".

Para la ministra la huelga general y las manifestaciones fueron "un éxito" porque "realmente hay un malestar social en la clase trabajadora" al no poder "llegar a fin de mes" por tener que destinar un alto porcentaje de sus salarios a la vivienda.

Sobre esto, ha reivindicado que ese descontento tiene este jueves una respuesta en la Diputación Permanente del Congreso donde sus miembros han dado luz verde a uno de los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros hace unas semanas por segunda vez, tras ser rechazados por el Pleno de la Cámara Baja a principios de octubre con el voto en contra de PP, Junts y Vox.