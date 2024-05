De Andrés (PP) cree que al PSOE le es "mucho más cómodo hacer oposición a Milei que hacérsela al Partido Popular"

El presidente del PP vasco cree que la crisis generada entre España y Argentina responde al "estilo" de Pedro Sánchez y Javier Milei



BILBAO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que al PSOE le es "mucho más cómodo hacer oposición a Javier Milei que hacérsela al Partido Popular". "Le encaja mucho mejor el modelo de Milei y se busca un adversario en Milei", ha añadido.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, De Andrés ha analizado la crisis diplomática abierta entre España y Argentina después de que el presidente argentino calificara de "corrupta" a Begoña Gómez.

En este sentido, el dirigente popular ha advertido que la situación generada "la lían entre los dos" ya que el ministro (Óscar Puente) calificó de "drogadicto al presidente de Argentina y el presidente de Argentina le llama corrupta a la mujer del presidente de España".

"Este es el tono que tenemos que evitar en la política. Esto es lo que no es deseable y es precisamente lo que no hace el Partido Popular. El PP no ha llamado a nadie corrupto ni ha llamado drogadicto a un presidente extranjero", ha argumentado.

De Andrés, que ha apostado por estar "en la centralidad y la moderación", sí ha defendido la necesidad de exigir a Pedro Sánchez que explique "por qué su mujer tenía una cátedra cuando ni siquiera es licenciada o por qué tenía beneficios económicos con empresas con las cuales el Gobierno de España estaba adjudicando subvenciones muy importantes".

A su juicio, la crisis generada responde al "estilo de ambos" --en referencia a Sánchez y Milei-- y ha advertido que al PSOE le es "mucho más cómodo hacer oposición a Milei que hacérsela al Partido Popular".

"La posición de centralidad, de normalidad, de respeto democrático del Partido Popular no le da juego al Partido Socialista, a quien le encaja mucho mejor el modelo de Milei y se busca un adversario en Milei y este lo mismo; se siente también cómodo en ese juego abrupto, en ese juego de descalificación", ha descrito.

ELECCIONES EUROPEAS

Respecto a las próximas elecciones europeas del 9 de junio, De Andrés ha defendido que el PP quiere plantear que hay una "alternativa" a Pedro Sánchez, quien "no ganó las elecciones, pero consiguió el apoyo de fuerzas minoritarias que le han dado una posición de poder que utiliza con un sesgo clarísimamente incómodo para el conjunto de los españoles".

A su entender, el 9 de junio es así "una oportunidad" para que la ciudadanía traslade que hay "opciones alternativas" y que el Partido Popular "representa una formación que, desde la centralidad, puede ocupar una mayoría social en el conjunto de España".

"Estamos viendo un gobierno que está atacando a los jueces, que está atacando a los medios de comunicación, que se niega a respetar al Congreso y al Senado dando explicaciones de lo que se les está pidiendo", ha censurado.

Además, ha acusado al Ejecutivo de "embarrarlo todo y fingir victimismo" mientras "ocupa todas las instituciones con simpatizantes del PSOE".

Por último, y en referencia a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ha sostenido que el PP sigue planteando "una fórmula que es la misma que defiende la Unión Europea para que haya una mayor independencia judicial".

"En cualquier caso, yo no me sustraigo a que hubiera un acuerdo entre PP y PSOE en el Congreso. En este momento no lo hay y no lo va a haber en la medida en que el PSOE no proponga a jueces de reconocido prestigio y siga aspirando a que esos puestos lo ocupen militantes del Partido Socialista, activistas, como ha hecho ya en el Tribunal Constitucional", ha añadido.