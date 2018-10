Aniversario de los atentados en Barcelona y Cambrils | Directo

Avui és un dia per recordar les víctimes, per donar suport als servidors públics que vetllen per la nostra seguretat i la nostra salut, per assegurar que no ens deixarem dominar per la por, la intolerància o la xenofòbia, per dir no al terrorisme i a qualsevol forma de violència. pic.twitter.com/hqnP3KLkXE