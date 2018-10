Asociaciones de Guardias Civiles condenan la pancarta independentista y ven "penoso" que aprovechen el acto del 17A

Publicado 17/08/2018 11:24:02 CET

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Distintas asociaciones de Guardias Civiles han condenado este viernes las pancartas independentistas que han desplegado contra el Rey Felipe VI, que participa en los actos de homenaje a las víctimas, en Plaza Cataluña y en un edificio de La Rambla barcelonesa y ven "penoso" que aprovechen el acto del aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils para sus reivindicaciones.

Así lo han expresado a declaraciones a Europa Press el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández, su homónimo en el cargo de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), Carlos Ramírez, y el representante de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), Fernando Ramírez, que han coincido en que los actos de homenaje "se deben centrar" en las víctimas.

La AUGC ha lamentado que los independentistas "intenten entrometerse entre las víctimas y su dolor" al hacer este tipo de reivindicaciones, que ha recordado que son ilegales. "Me parece penoso que tengamos que estar así", ha destacado su portavoz.

Por su parte, la Unión de Oficiales ha exigido que se deje de lado "cualquier tipo de discrepancia política" ya que consideran que "sobra este tipo de reivindicación que utilizan para que se les dé sonoridad" y han recalcado que hoy es el día de las víctimas.

Asimismo la APROGC se ha mostrado "totalmente en contra" de cualquier manifestación o pancarta independentista que, según han dicho, "vaya en contra de la monarquía", al igual que han aplaudido la actuación de los Mossos d'Esquadra al retirar la pancarta: "No han hecho nada más que cumplir con su misión".

Durante la última hora del jueves se desplegó una pancarta en la fachada del número 9 de Plaza Cataluña contra el rey Felipe VI, que ha participado en los actos de homenaje a las víctimas, bajo el lema "The spanish King is not welcome in the catalan countries" (El Rey de España no es bienvenido en los países catalanes" y que fue retirada por los Mossos d'Esquadra en torno a las 5 de la madrugada.

No obstante, los independentistas a primera hora de este viernes han vuelto a desplegar la misma pancarta además de otra contra la guerra en un edificio de La Rambla barcelonesa en la que se emula una fotografía de Felipe VI encajando la mano al rey saudí Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd, y con una 'estelada'.