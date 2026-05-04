Anticorrupción mantiene las penas para Ábalos, Koldo y Aldama y el PP reduce a 5 los años de cárcel para el empresario

El empresario Víctor de Aldama a su salida del Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido las penas de prisión que pedía para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en el juicio de las mascarillas que se está celebrando en el Tribunal Supremo, mientras que el PP, que lidera la acusación popular, ha reducido de siete a cinco años la pena solicitada para el presunto conseguidor.

Una vez completadas las declaraciones de los tres acusados, el Ministerio Público ha elevado a definitivas sus peticiones de penas de 24 años para el exministro, 19 y medio para su exasesor y 7 para el presunto conseguidor Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden ahora cinco años.

"Esta parte ha valorado especialmente la colaboración prestada por Aldama, que ha contribuido al esclarecimiento de los hechos, facilitando incluso el descubrimiento de otras actuaciones de los señores Ábalos y Koldo, igualmente delictivas, vinculadas con la adjudicación de contratos de obra pública", ha señalado el letrado del PP, Alberto Durán, para añadir que aplican al empresario "la circunstancia atenuante de confesión".

Por su parte, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado un nuevo escrito de conclusiones definitivas, pero "en lo sustancial, en cuanto a los delitos, las penas para cada uno de los acusados, no hay ninguna modificación".

Y ha precisado que dichas modificaciones son "más de orden, de redacción, de precisión de algunos conceptos, de corrección de alguna errata, pero sin que haya una modificación sustancial de las conclusiones".

Del mismo modo, el abogado de Aldama también ha elevado a definitivas sus conclusiones y ha señalado que siguen mostrando "discrepancia en cuanto a la intensidad de la circunstancia de atenuación apreciada" por la Fiscalía.

"Esto nos lleva a una pena que en ningún caso puede superar los dos años de prisión para cada uno de los delitos", ha manifestado. Las defensas de Koldo y Ábalos han mantenido las mismas conclusiones, partidarias de la absolución de sus representados.